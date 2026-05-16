Peñarol vs. Liverpool en vivo: seguí el minuto a minuto del estreno de ambos equipos en el Torneo Intermedio

La jornada de sábado por la primera fecha del Torneo Intermedio se cierra en el Estadio Campeón del Siglo, donde Peñarol recibe a Liverpool desde la hora 18:30 (DSports, cables, Disney+ y Antel TV) en encuentro correspondiente a la Serie A de este certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026.

Se trata de un juego importante para el equipo de Diego Aguirre que viene de cortar una racha de ocho encuentros sin lograr triunfos tras vencer el lunes a Cerro Largo en Melo y que ahora busca dejar atrás la marca de cinco sin victorias jugando como local en su escenario.

Del otro lado, el Mirasol tendrá a un conjunto negriazul que de la mano de Jorge Fossati buscará seguir sumando buenos resultados en el Estadio Campeón del Siglo, donde se llevó los tres puntos en cinco de sus últimas siete visitas y además, hace 33 días derrotó al aurinegro 2-0 por el Torneo Apertura.