Peñarol vs. Liverpool en vivo: seguí el minuto a minuto del estreno de ambos equipos en el Torneo Intermedio

La jornada de sábado por la primera fecha del Torneo Intermedio se cierra en el Estadio Campeón del Siglo, donde Peñarol recibe a Liverpool desde la hora 18:30 (DSports, cables, Disney+ y Antel TV) en encuentro correspondiente a la Serie A de este certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026.
Se trata de un juego importante para el equipo de Diego Aguirre que viene de cortar una racha de ocho encuentros sin lograr triunfos tras vencer el lunes a Cerro Largo en Melo y que ahora busca dejar atrás la marca de cinco sin victorias jugando como local en su escenario.
Del otro lado, el Mirasol tendrá a un conjunto negriazul que de la mano de Jorge Fossati buscará seguir sumando buenos resultados en el Estadio Campeón del Siglo, donde se llevó los tres puntos en cinco de sus últimas siete visitas y además, hace 33 días derrotó al aurinegro 2-0 por el Torneo Apertura.
Los convocados de Liverpool para visitar a Peñarol
El negriazul anunció en sus redes sociales el plantel que tendrá a disposición Jorge Fossati para visitar a Peñarol desde la hora 18:30 en el Estadio Campeón del Siglo por la primera fecha de la Serie A del Torneo Intermedio.
Los convocados de Peñarol para enfrentar a Liverpool
Nuevamente con varias ausencias importantes como las de Eric Remedi, Mauricio Lemos, Eduardo Darias y Emanuel Gularte, Diego Aguirre definió el plantel de Peñarol para recibir a Liverpool en el Estadio Campeón del Siglo por la primera fecha del Torneo Intermedio.
¿Dónde ver en vivo el partido entre Montevideo City Torque y Nacional?
El encuentro correspondiente a la primera fecha de la Serie A del Torneo Intermedio que protagonizarán Peñarol y Liverpool desde la hora 18:30 en el Estadio Campeón del Siglo se podrá ver en vivo a través de DSports, cables de todo el Uruguay, Disney+ y también por Antel TV.
TORNEO INTERMEDIO Cancha: Estadio Campeón del Siglo Hora: 18:30 Televisa: DSports, cables, Disney+, Antel TV Árbitro: Esteban Ostojich Asistentes: Héctor Bergalo y Alberto Píriz Cuarto árbitro: Andrés Martínez VAR: Diego Dunajec y Horacio Ferreiro Peñarol Washington Aguerre Brian Barboza/Kevin Rodríguez, Franco Escobar, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera Leandro Umpiérrez, Roberto Fernández, Jesús Trindade, Gastón Togni/Diego Laxalt Matías Arezo, Facundo Batista D.T. Diego Aguirre Liverpool Martín Campaña Santiago Strasorier, Santiago Laquidain, Enzo Castillo Kevin Amaro, Nicolás Garayalde, Martín Rabuñal, Diego Romero Diego Zabala Federico Martínez, Ruben Bentancourt D.T. Jorge Fossati
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Peñarol vs. Liverpool!
El equipo de Ovación y El País te da la bienvenida a la cobertura en vivo y minuto a minuto al partido que desde la hora 18:30 protagonizarán Peñarol y Liverpool en el Estadio Campeón del Siglo por la primera fecha de la Serie A del Torneo Intermedio.