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Peñarol vs. Liverpool en vivo: seguí el minuto a minuto del estreno de ambos equipos en el Torneo Intermedio

Los de Diego Aguirre regresan a su casa y reciben a los de Jorge Fossati en el Estadio Campeón del Siglo, donde el Mirasol lleva cinco juegos sin poder ganar.

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Enrique Arrillaga
Actualizado:
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El Estadio Campeón del Siglo de Peñarol.
El Estadio Campeón del Siglo de Peñarol.
Foto: Darwin Borrelli.

La jornada de sábado por la primera fecha del Torneo Intermedio se cierra en el Estadio Campeón del Siglo, donde Peñarol recibe a Liverpool desde la hora 18:30 (DSports, cables, Disney+ y Antel TV) en encuentro correspondiente a la Serie A de este certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026.

Se trata de un juego importante para el equipo de Diego Aguirre que viene de cortar una racha de ocho encuentros sin lograr triunfos tras vencer el lunes a Cerro Largo en Melo y que ahora busca dejar atrás la marca de cinco sin victorias jugando como local en su escenario.

Del otro lado, el Mirasol tendrá a un conjunto negriazul que de la mano de Jorge Fossati buscará seguir sumando buenos resultados en el Estadio Campeón del Siglo, donde se llevó los tres puntos en cinco de sus últimas siete visitas y además, hace 33 días derrotó al aurinegro 2-0 por el Torneo Apertura.

Los convocados de Liverpool para visitar a Peñarol

El negriazul anunció en sus redes sociales el plantel que tendrá a disposición Jorge Fossati para visitar a Peñarol desde la hora 18:30 en el Estadio Campeón del Siglo por la primera fecha de la Serie A del Torneo Intermedio.

Los convocados de Peñarol para enfrentar a Liverpool

Nuevamente con varias ausencias importantes como las de Eric Remedi, Mauricio Lemos, Eduardo Darias y Emanuel Gularte, Diego Aguirre definió el plantel de Peñarol para recibir a Liverpool en el Estadio Campeón del Siglo por la primera fecha del Torneo Intermedio.

¿Dónde ver en vivo el partido entre Montevideo City Torque y Nacional?

El encuentro correspondiente a la primera fecha de la Serie A del Torneo Intermedio que protagonizarán Peñarol y Liverpool desde la hora 18:30 en el Estadio Campeón del Siglo se podrá ver en vivo a través de DSports, cables de todo el Uruguay, Disney+ y también por Antel TV.

Camarógrafo piloteando un drone en el Estadio Campeón del Siglo de Peñarol.
Camarógrafo piloteando un drone en el Estadio Campeón del Siglo de Peñarol.
Foto: Estefanía Leal.

Peñarol vs. Liverpool

TORNEO INTERMEDIO
Cancha: Estadio Campeón del Siglo
Hora: 18:30
Televisa: DSports, cables, Disney+, Antel TV
Árbitro: Esteban Ostojich
Asistentes: Héctor Bergalo y Alberto Píriz
Cuarto árbitro: Andrés Martínez
VAR: Diego Dunajec y Horacio Ferreiro
Peñarol
Washington Aguerre
Brian Barboza/Kevin Rodríguez, Franco Escobar, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera
Leandro Umpiérrez, Roberto Fernández, Jesús Trindade, Gastón Togni/Diego Laxalt
Matías Arezo, Facundo Batista
D.T. Diego Aguirre
Liverpool
Martín Campaña
Santiago Strasorier, Santiago Laquidain, Enzo Castillo
Kevin Amaro, Nicolás Garayalde, Martín Rabuñal, Diego Romero
Diego Zabala
Federico Martínez, Ruben Bentancourt
D.T. Jorge Fossati

El cabezazo de Martín Rabuñal para poner su gol en el partido entre Liverpool y Peñarol.
El cabezazo de Martín Rabuñal para poner su gol en el partido entre Liverpool y Peñarol.
Foto: Estefanía Leal.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Peñarol vs. Liverpool!

El equipo de Ovación y El País te da la bienvenida a la cobertura en vivo y minuto a minuto al partido que desde la hora 18:30 protagonizarán Peñarol y Liverpool en el Estadio Campeón del Siglo por la primera fecha de la Serie A del Torneo Intermedio.

El Estadio Campeón del Siglo de Peñarol.
El Estadio Campeón del Siglo de Peñarol.
Foto: Gentileza.

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