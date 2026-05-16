El homenaje de Peñarol a Fernando Morena: de figuras históricas a actuales y la presencia de la familia

En los últimos días, la salud de Fernando Morena preocupó al mundo Peñarol. El máximo goleador en la historia del Mirasol fue internado a raíz de la enfermedad neurológica que sufre desde hace años, pero los últimos estudios arrojaron resultados favorables. A su vez, el Carbonero le hizo un especial homenaje al Potrillo, al que acudieron personalidades históricas de la institución.

Se trató de la creación del "espacio Fernando Morena" en el Museo de Peñarol, una movida que el propio club informó el pasado miércoles. “Te hizo emocionar. Gritar. Reír. Llorar. Un compromiso eterno con ese hombre que te cambió la vida. Porque no importa si la memoria olvida. La gratitud siempre recuerda. Te esperamos para que la leyenda viva del Nando siga siendo eterna como el tiempo y florezca en cada primavera", detalló el comunicado.

Al evento de este viernes acudieron glorias históricas del club como Walter Olivera, Gregorio Pérez, Gabriel Cedrés, Walter Corbo, Dámaso Clavijo, junto a la familia del campeón de América y del Mundo con Peñarol en 1982. Además, estuvo presente el actual director técnico del primer equipo, Diego Aguirre.

Cuando salió a luz la información de la internación de Morena, la Fiera se refirió a esto y del homenaje que le iba hacer el club, el cual ya estaba planificado desde hace un tiempo. “Es para él con el cariño de siempre y de toda la vida al máximo goleador de todos los tiempos, al ídolo, al crack, al fenómeno. Cualquier cosa que diga queda corta”, detalló Aguirre en diálogo con el programa La Mañana del fútbol en El Espectador.

“Darle fuerza a su familia y a él. Son momentos difíciles pero es lo que hay”, agregó la Fiera sobre el Nando.

La salud de Fernando Morena

Fernando Morena, máximo goleador histórico de Peñarol, portando la bandera del club. Foto: Archivo El País.

Según confirmó a Ovación el presidente Ignacio Ruglio Morena “está internado hace cuatro días”. "Están haciéndole estudios por algunas complicaciones”, agregó el titular aurinegro sobre la situación de Morena.

Pese a la alarma generada por su estado de salud, el entorno familiar transmitió a Ovación tranquilidad, explicando que se trataba de exámenes rutinarios por un problema gástrico.

Además de haber sido ídolo como jugador, Morena también se desempeñó como entrenador y desde 2010 asumió como Director de Relaciones Institucionales y Deportivas. Esa función tuvo que dejarla con el paso de los años, cuando la enfermedad que padece lo complicó más de lo previsto pero en 2022, el Consejo Directivo de Peñarol votó por unanimidad seguir pagándole el sueldo de por vida al máximo goleador de la institución.

Fernando Morena es el máximo artillero de la historia del Campeonato Uruguayo, el primer jugador uruguayo en alcanzar los 500 goles anotados y segundo máximo goleador de la Copa Libertadores que ganó con el club Carbonero en 1982. Además, el delantero surgido en River Plate conquistó la Copa Intercontinental con Peñarol en 1982 transformándose en uno de los principales símbolos de la historia de la institución.