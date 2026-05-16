La Liga Uruguaya de Básquetbol definió sus semifinales que tendrá varios partidos sin público: días y dónde ver

La Liga Uruguaya de Básquetbol entró en etapa de semifinales, en las cuales las series volverán a jugarse al mejor de cinco, con ventaja de localía para los mejores ubicados en fase regular. Peñarol (1) volverá a medirse frente a Defensor Sporting (5), que lo eliminó en cuartos de final el año pasado, mientras que Nacional (2) jugará nuevamente ante Aguada (3), como en las finales del último torneo que terminó consagrando al tricolor.

La serie entre tricolores y rojiverdes se jugará los lunes y jueves, comenzando en el Polideportivo del Gran Parque Central. Allí se jugarán los puntos impares y los restantes en el Estadio Propio Aguatero. Por la sanción que arrastra de la fase regular, el Bolso no podrá contar con su público en todos los partidos donde juegue en su escenario.

Por su parte, Peñarol y Defensor Sporting se enfrentarán los martes y viernes. El Palacio Cr. Gastón Güelfi recibirá los puntos impares y los pares se jugarán en el Estadio Óscar Magurno. El Mirasol aún tiene a su gente suspendida, que no podrá asistir a los juegos 1 y 3, pero tendrá la chance de volver al quinto.

El horario oficial es el de las 21:15 horas, pero la televisión tendrá la potestad de modificarlos.

Dónde ver

Los partidos se transmitirán en las señales de VTV y VTV Plus, canales que se encuentra en la grilla de emisión de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo y en Antel TV se transmite gratis, para los usuarios con un plan de Internet mayor a $1650. Para ver el contenido, además se debe asociar la cuenta con MiAntel y activar Antel TV Premium. Para verlo desde el exterior, está la opción de Antel TV Internacional, a un costo de 9,99 dólares al mes, que incluye también el fútbol uruguayo. También se emiten los partidos a través de Básquet Pass, la plataforma de streaming que pasa todos los partidos del torneo.

Antecedentes

Peñarol vs. Defensor Sporting:

Cuartos de final 2025 (2-3): 76-71, 78-73, 76-95, 93-96, 78-84

Semifinales 2024 (3-2): 89-74, 68-87, 76-80, 80-61, 105-66

Nacional vs. Aguada