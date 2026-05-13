Hebraica Macabi vs. Aguada en vivo: el rojiverde buscará barrer la serie de visita y meterse a semifinales

Aguada buscará clasificar a una nueva semifinal. El equipo de Leandro Taboada hará su segunda visita al Romeo Schinca en la serie, a partir de las 21:45 horas, donde supo ganar ajustado en el primer partido. Enfrentará a Hebraica Macabi, que tras una levantada luego de la llegada de Charles Mitchell y Brandon Weatherspoon, bajó su rendimiento que lo llevó a perder categóricamente en el juego 2. Arbitran Alejandro Sánchez Varela, Vivian García y Rodrigo Prando.

El partido lo pasará VTV, canal que se encuentra en la grilla de emisión de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo y en Antel TV se transmite gratis, para los usuarios con un plan de Internet mayor a $1650. Para ver el contenido, además se debe asociar la cuenta con MiAntel y activar Antel TV Premium. Para verlo desde el exterior, está la opción de Antel TV Internacional, a un costo de 9,99 dólares al mes, que incluye también el fútbol uruguayo. También se emite a través de Básquet Pass, la plataforma de streaming que transmite todos los partidos del torneo.

El Macabeo pareció perder el rumbo de la otra serie en su última presentación. Fue un equipo que se vio forzado a un tiro exterior que no lo encontró en toda la noche y no pudo hacerse fuerte en la toma del rebote ofensivo. Aguada viene de mostrar un rendimiento ascendente en cuanto a lo defensivo y también tuvo una mejoría de su tripleta extranjera, sobre todo de Luis Santos, que supo ser dominante.