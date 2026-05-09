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El País Ovación Basquetbol

Aguada vs. Hebraica Macabi en vivo: el rojiverde va por confirmar la ventaja de localía, recibiendo al Hebreo

Tras haber ganado como visitante en un disputadísimo partido, el Aguatero jugará su primer partido de playoffs con su público, en un juego que puede ser bisagra en la serie.

Marcel Rigali, periodista de Ovación.
Marcel Rigali
09/05/2026, 18:40
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Gastón Semiglia defendido por Luis Santos, en el primer partido de la serie entre Hebraica Macabi y Aguada
Gastón Semiglia defendido por Luis Santos, en el primer partido de la serie entre Hebraica Macabi y Aguada.
Foto: @LUB_uy.

Aguada y Hebraica Macabi juegan el segundo punto de su serie en el Estadio Propio Aguatero, a partir de las 19:15 horas, donde el rojiverde buscará confirmar la localía que robó el miércoles en el Romeo Schinca. El arbitraje estará a cargo de Julio Dutra, Valentina Dorrego y Martín Rial.

Hebraica Macabi 73-78 Aguada: Donald Sims se encendió en el cierre y le dio el primer punto al rojiverde

El partido irá a través de VTV Plus, canal que se encuentra en la grilla de emisión de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo y en Antel TV se transmite gratis, para los usuarios con un plan de Internet mayor a $1650. Para ver el contenido, además se debe asociar la cuenta con MiAntel y activar Antel TV Premium. Para verlo desde el exterior, está la opción de Antel TV Internacional, a un costo de 9,99 dólares al mes, que incluye también el fútbol uruguayo. También se emite a través de Básquet Pass, la plataforma de streaming que pasa todos los partidos del torneo.

El Aguatero se impuso en el primer punto, en un disputadísimo partido, donde logró ser más consistente defensivamente, tras la salida de Diego Vadell. Leandro Taboada volvió a hacerse cargo de la dirección técnica y fue importante plantando una zona en momento crítico, mientras que Donald Sims y Joaquín Rodríguez fueron los hombres del cierre. El rojiverde ante Macabi logró quebrar casi dos meses, sin poder ganar dos partidos consecutivos. En frente tendrá a un rival que viene de cuatro derrotas consecutivas, cuando parecía enderezar el rumbo tras las llegadas de Charles Mitchell y Brandon Weatherspoon.

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