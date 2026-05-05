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El País Ovación Basquetbol

Playoffs de Liga Uruguaya de Básquetbol en vivo: Nacional y Peñarol, sin público, abren sus llaves de cuartos

El Bolso se mide a primera hora a Biguá en el Polideportivo del Gran Parque Central, mientras que el Carbonero recibirá a Urunday Universitario en el Palacio.

El País
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05/05/2026, 19:08
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Luciano Parodi y Patricio Prieto, de Nacional
Luciano Parodi y Patricio Prieto, de Nacional.
Foto: Ignacio Sánchez.

La Liga Uruguaya de Básquetbol comienza sus playoffs en la fase de cuartos de final con dos llaves que tienen como protagonistas a Nacional y Peñarol que tendrán la particularidad de jugar sin público por las sanciones que ambas instituciones arrastran, pero con transmisión de VTV+, Antel TV y BasquetPass.

Desde las 19:15 comienza el partido que se disputa en el Polideportivo del Gran Parque Central donde Nacional será local ante Biguá y que tendrá cara a cara al equipo que terminó como el "2" de la tabla, ante el "7" como lo es el Pato de Villa Biarritz.

Por su parte, desde las 21:45 iniciará el encuentro de fondo donde en el Palacio será el turno de que Peñarol reciba a Urunday Universitario en el duelo de extremos luego de que los de Leandro García Morales terminaran en el "1" y los del Prado en el "8".

Nacional vs. Biguá:

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