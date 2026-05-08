Urunday Universitario vs. Peñarol en vivo: el Carbonero va por estirar la ventaja en su visita al Prado

Urunday Universitario y Peñarol abren los segundos partidos de los cuartos de final en el Contador Osvaldo Dohir, a partir de las 19:15 horas. El Estudioso buscará cambiar la pisada ante un rival que lo ha dominado en los tres partidos en los que se enfrentaron en la temporada. Arbitrarán Diego Ortiz, Vivian García y Martín Fernández.

El encuentro lo transmite VTV Plus, canal que se encuentra en la grilla de emisión de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo y en Antel TV se transmite gratis, para los usuarios con un plan de Internet mayor a $1650. Para ver el contenido, además se debe asociar la cuenta con MiAntel y activar Antel TV Premium. Para verlo desde el exterior, está la opción de Antel TV Internacional, a un costo de 9,99 dólares al mes, que incluye también el fútbol uruguayo.

Además va a través de Básquet Pass, la plataforma de streaming que emite todos los partidos del torneo.

El Carbonero es el equipo con mejor racha activa en el torneo. Cinco triunfos consecutivos le permiten estar a dos partidos de semifinales. En frente tendrá a un Estudioso que volvió al ruedo luego de más de 40 días de inactividad y que tuvo un magro debut de Mason Madsen, la carta a mejorar para el equipo de El Prado. En el primer punto de la serie, Peñarol se impuso por 89-67.

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