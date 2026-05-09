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El País Ovación Basquetbol

Biguá vs. Nacional en vivo: el campeón va a Villa Biarritz en busca de quedar a un partido de semifinales

El Pato recibe al Bolso luego de un auspicioso primer partido, en el que se permitió competir, pese a enfrentar a un rival que lo había aplastado dos veces y los más de 40 días de inactividad.

Marcel Rigali, periodista de Ovación.
Marcel Rigali
08/05/2026, 21:15
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James Feldeine con pelota en el partido de Nacional ante Biguá por la Liga Uruguaya de Básquetbol.
James Feldeine con pelota en el partido de Nacional ante Biguá por la Liga Uruguaya de Básquetbol.
Foto: Ignacio Sánchez.

Biguá y Nacional se miden en el segundo juego de la serie en Villa Biarritz, a partir de las 21:45 horas, luego de un parejo primer partido, donde el Bolso se impuso por 98-95. El Pato, que demostró que puede ser competitivo, buscará dar un paso más e igualar la serie ante el defensor de la corona, que va por quedar a tiro de las semifinales. Imparten justicia Andrés Bartel, Carlos Romero y Rodrigo Prando.

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El encuentro lo transmite VTV Plus, canal que se encuentra en la grilla de emisión de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo y en Antel TV se transmite gratis, para los usuarios con un plan de Internet mayor a $1650. Para ver el contenido, además se debe asociar la cuenta con MiAntel y activar Antel TV Premium. Para verlo desde el exterior, está la opción de Antel TV Internacional, a un costo de 9,99 dólares al mes, que incluye también el fútbol uruguayo.

Además va a través de Básquet Pass, la plataforma de streaming que emite todos los partidos del torneo.

Con cuatro triunfos consecutivos, Nacional se permitió ser segundo y ponerse a dos partidos de las semis, pese a la quita de cinco puntos que sufrió en el torneo. Por su parte, Biguá mostró una buena versión pese a la inactividad, mostró a un mejorado Thiago Rodríguez post parate y elevó los porcentajes frente a un rival contra el que no había tirado bien.

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