Biguá vs. Nacional en vivo: el campeón va a Villa Biarritz en busca de quedar a un partido de semifinales

Biguá y Nacional se miden en el segundo juego de la serie en Villa Biarritz, a partir de las 21:45 horas, luego de un parejo primer partido, donde el Bolso se impuso por 98-95. El Pato, que demostró que puede ser competitivo, buscará dar un paso más e igualar la serie ante el defensor de la corona, que va por quedar a tiro de las semifinales. Imparten justicia Andrés Bartel, Carlos Romero y Rodrigo Prando.

El encuentro lo transmite VTV Plus, canal que se encuentra en la grilla de emisión de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo y en Antel TV se transmite gratis, para los usuarios con un plan de Internet mayor a $1650. Para ver el contenido, además se debe asociar la cuenta con MiAntel y activar Antel TV Premium. Para verlo desde el exterior, está la opción de Antel TV Internacional, a un costo de 9,99 dólares al mes, que incluye también el fútbol uruguayo.

Además va a través de Básquet Pass, la plataforma de streaming que emite todos los partidos del torneo.

Con cuatro triunfos consecutivos, Nacional se permitió ser segundo y ponerse a dos partidos de las semis, pese a la quita de cinco puntos que sufrió en el torneo. Por su parte, Biguá mostró una buena versión pese a la inactividad, mostró a un mejorado Thiago Rodríguez post parate y elevó los porcentajes frente a un rival contra el que no había tirado bien.

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