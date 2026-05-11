Nacional vs. Biguá en vivo: el tricolor buscará cerrar la serie como local, tras ganar con holgura de visita

Nacional busca asegurar su boleto en semifinales, al recibir a Biguá en el Polideportivo del Gran Parque Central, sin público. El Bolso viene de ganar con contundencia en el segundo punto, aprovechando la baja de Deshone Hicks, la gran figura del juego 1, donde el Pato llevó el partido punto a punto. Arbitrarán Julio Dutra, Adrián Vázquez y Aline García.

El partido irá a través de VTV Plus, canal que se encuentra en la grilla de emisión de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo y en Antel TV se transmite gratis, para los usuarios con un plan de Internet mayor a $1650. Para ver el contenido, además se debe asociar la cuenta con MiAntel y activar Antel TV Premium. Para verlo desde el exterior, está la opción de Antel TV Internacional, a un costo de 9,99 dólares al mes, que incluye también el fútbol uruguayo. También se emite a través de Básquet Pass, la plataforma de streaming que emite todos los partidos del torneo.

El tricolor llega en una racha de cinco triunfos consecutivos, mostrando en su último encuentro una gran versión defensiva para recuperar confianza. Por su parte, en Biguá se espera la vuelta de Hicks, que fue el principal argumento para hacer competir al Pato en el primer juego, junto a Thiago Rodríguez, la gran figura de la serie.

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