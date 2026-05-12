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El País Ovación Basquetbol

Peñarol vs. Urunday Universitario en vivo: el Carbonero va por el pasaje a semis, en una serie que ha dominado

Carboneros y Estudiosos se miden en el tercer partido, en un Palacio sin gente. Hasta ahora el equipo de Leandro García Morales ganó con comodidad los dos primeros encuentros.

Marcel Rigali, periodista de Ovación.
Marcel Rigali
11/05/2026, 21:15
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Skyler Hogan ataca con pelota en el partido entre Peñarol y Urunday Universitario por la Liga Uruguaya de Básquetbol.
Skyler Hogan ataca con pelota en el partido entre Peñarol y Urunday Universitario por la Liga Uruguaya de Básquetbol.
Foto: Ignacio Sánchez.

Peñarol buscará retornar a las semifinales luego de un año de ausencia. Recibirá en un Palacio sin gente a Urunday Universitario a las 22:15 horas, tras haberlo aplastado en sus dos primeros enfrentamientos. Arbitrarán Andrés Bartel, Gastón Salgueiro y Nicolás Revetria.

Urunday Universitario 86-109 Peñarol: el Carbonero aplastó en el segundo tiempo y quedó a tiro de las semis

El partido irá a través de VTV, canal que se encuentra en la grilla de emisión de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo y en Antel TV se transmite gratis, para los usuarios con un plan de Internet mayor a $1650. Para ver el contenido, además se debe asociar la cuenta con MiAntel y activar Antel TV Premium. Para verlo desde el exterior, está la opción de Antel TV Internacional, a un costo de 9,99 dólares al mes, que incluye también el fútbol uruguayo. También se emite a través de Básquet Pass, la plataforma de streaming que emite todos los partidos del torneo.

El Carbonero consiguió llegar a seis partidos consecutivos ganando, encontrando una gran versión con su nueva conformación de foráneos, consiguiendo un alto ritmo, pero sin perder su solidez en el rebote. En frente tiene a un equipo que aún no ha logrado recuperar tras el parate lo bueno que mostró en la temporada. Le está costando rebotear adelante y no ha tenido consistencia con el tiro, sobre todo en manos de Santiago Massa y el debutante Mason Madsen.

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