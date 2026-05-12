Peñarol vs. Urunday Universitario en vivo: el Carbonero va por el pasaje a semis, en una serie que ha dominado

Peñarol buscará retornar a las semifinales luego de un año de ausencia. Recibirá en un Palacio sin gente a Urunday Universitario a las 22:15 horas, tras haberlo aplastado en sus dos primeros enfrentamientos. Arbitrarán Andrés Bartel, Gastón Salgueiro y Nicolás Revetria.

El partido irá a través de VTV, canal que se encuentra en la grilla de emisión de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo y en Antel TV se transmite gratis, para los usuarios con un plan de Internet mayor a $1650. Para ver el contenido, además se debe asociar la cuenta con MiAntel y activar Antel TV Premium. Para verlo desde el exterior, está la opción de Antel TV Internacional, a un costo de 9,99 dólares al mes, que incluye también el fútbol uruguayo. También se emite a través de Básquet Pass, la plataforma de streaming que emite todos los partidos del torneo.

El Carbonero consiguió llegar a seis partidos consecutivos ganando, encontrando una gran versión con su nueva conformación de foráneos, consiguiendo un alto ritmo, pero sin perder su solidez en el rebote. En frente tiene a un equipo que aún no ha logrado recuperar tras el parate lo bueno que mostró en la temporada. Le está costando rebotear adelante y no ha tenido consistencia con el tiro, sobre todo en manos de Santiago Massa y el debutante Mason Madsen.

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