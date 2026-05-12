Malvín 29-20 Defensor Sporting en vivo: el Playero arrancó con un encendido Webster y altos porcentajes

Las semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol buscan su tercer semifinalista que podrá salir del partido que se juega en el Juan Francisco Canil a partir de las 19:15 horas. Malvín, tras ser vapuleado en el juego 2, recibe a Defensor Sporting, que tras ganar de atrás el primer punto, va por barrer la serie a priori más pareja. Arbitran Diego Ortiz, Valentina Dorrego y Martín Rial.

El partido lo pasará VTV Plus, canal que se encuentra en la grilla de emisión de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo y en Antel TV se transmite gratis, para los usuarios con un plan de Internet mayor a $1650. Para ver el contenido, además se debe asociar la cuenta con MiAntel y activar Antel TV Premium. Para verlo desde el exterior, está la opción de Antel TV Internacional, a un costo de 9,99 dólares al mes, que incluye también el fútbol uruguayo. También se emite a través de Básquet Pass, la plataforma de streaming que transmite todos los partidos del torneo.

Primer tiempo

Pablo López propuso una variante en la serie, la defensa de Santiago Fernández sobre Victor Rudd, que si bien le anotó posteado en la primera ofensiva, luego lo sacó del juego. A su vez, Malvín identificó muy bien la primera ventaja y pudo rotar muy bien la pelota a partir de ahí, para castigar los desajustes con muy buenos números de afuera. A diferencia del punto anterior, Defensor Sporting sufrió a Joshua Webster, al soltar ayudas muchas veces su marcador, permitiendo tiros de un rival que arrancó alto de porcentajes.

ESTADÍSTICAS EN VIVO

La previa

El Playero viene de mostrar una imagen preocupante en el segundo punto, fue maniatado ofensivamente, sobre todo su principal generador, Joshua Webster, y no tuvo otro jugador que lo rescatara. En cambio, como local había mostrado varios pasajes de dominio, sin embargo se le terminó escapando en el final por un abismal Victor Rudd. Por su parte, Gonzalo Brea parece haber dado en la tecla con la rotación de su plantel, con varios puntos altos que le permiten llegar más entero desde lo físico.