Se ven hasta en la sopa: Nacional y Aguada volverán a enfrentarse en una serie de playoff por séptima vez

La serie más repetida de los últimos 10 años tendrá un nuevo episodio a partir del próximo lunes. Nacional y Aguada se vieron siempre las caras desde el último ascenso del tricolor, exceptuando dos veces, cuando el rojiverde quedó eliminado antes que su más frecuente rival (vs. Capitol en 2021 y Peñarol en 2023).

A su vez será la quinta vez que se encuentren en semifinales, con antecedentes favorables para el Aguatero, que lo venció siempre en esta instancia (tres por 3-2 y la restante 3-1). Los dos cruces restantes se dieron en el play-in de 2022 -con triunfo de Aguada por 3-2- y en las últimas finales, donde Nacional hizo historia al ser el primer equipo en revertir un 3-1, para levantar el trofeo.

Si bien el historial marca un contundente 5-1 a favor del rojiverde en series, en partidos de postemporada los números no son tan categóricos, Aguada ganó 16 contra 13 de Nacional. Esto se dio porque en 2022 el Aguatero comenzó ganando 1-0 por estar mejor posicionado en la tabla y en la 2019-2020 el equipo de la Avenida San Martín obtuvo un punto por incumplimiento del protocolo sanitario, en aquel recordado partido donde Alejandro Balbi irrumpió en el Antel Arena para suspender un juego donde el Bolso se iba a presentar con juveniles.

Mateo Sarni, Federico Pereiras, Esteban Batista, Andrew Feeley y Dwayne Davis en la quinta semifinal entre Aguada y Nacional de la LUB 2018-19. Foto: Archivo El País.

El cruce tuvo la particularidad además de que fue el primer partido de clubes en el Antel Arena, cuando se midieron en el quinto punto de las semifinales de 2019, en el que el rojiverde clasificó en un apretado partido y luego obtuvo el título ante Malvín.

Si bien Nacional logró romper la racha adversa ante Aguada en la última temporada, tras superarlo en la definición del torneo, buscará quebrar una nueva maldición. El Bolso siempre que no tuvo al rojiverde en el camino, llegó a las finales, pero cuando se encontró al Aguatero antes de la definición, fue eliminado.

Figuritas reptidas

La serie tiene varios conocidos, pero el caso más resaltable es el de Federico Pereiras. El oriundo de Capitol estuvo en los seis cruces anteriores, todos del lado de Aguada, más allá de que también visitó la camiseta tricolor.

Leandro Taboada, jugando con Nacional. Foto: Fernando Ponzetto.

Curiosamente, el que lo jugó con ambas camisetas fue el actual DT de Aguada, Leandro Taboada. El entrenador fue el base de Nacional en la primera Liga tras el ascenso y luego cruzó a la Avenida San Martín, para alzar la copa, tras eliminar al tricolor en semifinales.

En cuanto a presencias, a Pereiras lo sigue Patricio Prieto con tres series jugadas, mientras que de las últimas dos se mantiene la gran mayoría de Aguada: Agustín Zuvich, Agustín Gentile, Donald Sims, Juan Santiso y Santiago Vidal; y en el tricolor Agustín Méndez.

Sí hay más sobrevivientes de la última final, sumándose a la lista Joaquín Osimani en el rojiverde; Bernardo Barrera, Ernesto Oglivie, James Feldeine y Gianfranco Espíndola en Nacional. Además Luis Santos jugó una serie, la de 2024.

El otro caso particular es Federico Álvarez, el asistente técnico de Nacional, que estuvo en dicho rol en una serie por lado y ganó ambas.