Defensor Sporting 18-24 Malvín en vivo: el Playero lidera en un partido de alto ritmo y buenos porcentajes

Los cuartos de final de la Liga Uruguaya de Básquetbol ponen en juego la última serie que sigue activa, con la disputa del cuarto punto entre Defensor Sporting y Malvín. El Fusionado intentará abrochar su boleto a las semifinales como local, en el Estadio Óscar Magurno, a partir de las 20:15 horas, ante un Playero que viene de estirar su estadía en el torneo, con un agónico triple de Carlton Guyton y ahora va por llegar al quinto partido. Arbitran Julio Dutra, Diego Ortiz y Carlos Romero.

El partido es transmitido por VTV, canal que se encuentra en la grilla de emisión de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo y en Antel TV se transmite gratis, para los usuarios con un plan de Internet mayor a $1650. Para ver el contenido, además se debe asociar la cuenta con MiAntel y activar Antel TV Premium. Para verlo desde el exterior, está la opción de Antel TV Internacional, a un costo de 9,99 dólares al mes, que incluye también el fútbol uruguayo. También se emite a través de Básquet Pass, la plataforma de streaming que pasa todos los partidos del torneo.

Primer tiempo

Malvín rompió la paridad inicial elevando el ritmo y castigando la primera ventaja en las ofensivas. Atrás la sustentó con una defensa de cambio que no generó falencias. Tras minuto, Defensor Sporting lo trajo a triples, pero Carlton Guyton encendió la muñeca y Manuel Romero sumó un bombazo en transición, para permitirle al de la Playa entrar ganando 24-18 al primer descanso.

ESTADÍSTICAS EN VIVO

La previa

La llave que marcaba mayor paridad por las posiciones fue la única capaz de llegar a un cuarto partido. El Playero ganó una chance más en un juego que parecía tener vibras del primero, donde el Fusionado arremetió de atrás y lo terminó ganando con un descomunal Victor Rudd. Sin embargo, pese a perder una buena ventaja, esta vez el equipo de Pablo López contó con la certera mano de Guyton. Ahora deberá ir a cancha de Welcome donde fue vapuleado por un rival que dio en el clavo en cuanto al plan defensivo y parecía adueñarse de la serie.