Defensor Sporting 18-24 Malvín en vivo: el Playero lidera en un partido de alto ritmo y buenos porcentajes
Luego de que el Playero forzara el cuarto juego con un agónico triple de Carlton Guyton, ahora se volverá a ver las caras con el equipo de Gonzalo Brea, pero en el Óscar Magurno, donde fue vapuleado.
Los cuartos de final de la Liga Uruguaya de Básquetbol ponen en juego la última serie que sigue activa, con la disputa del cuarto punto entre Defensor Sporting y Malvín. El Fusionado intentará abrochar su boleto a las semifinales como local, en el Estadio Óscar Magurno, a partir de las 20:15 horas, ante un Playero que viene de estirar su estadía en el torneo, con un agónico triple de Carlton Guyton y ahora va por llegar al quinto partido. Arbitran Julio Dutra, Diego Ortiz y Carlos Romero.
El partido es transmitido por VTV, canal que se encuentra en la grilla de emisión de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo y en Antel TV se transmite gratis, para los usuarios con un plan de Internet mayor a $1650. Para ver el contenido, además se debe asociar la cuenta con MiAntel y activar Antel TV Premium. Para verlo desde el exterior, está la opción de Antel TV Internacional, a un costo de 9,99 dólares al mes, que incluye también el fútbol uruguayo. También se emite a través de Básquet Pass, la plataforma de streaming que pasa todos los partidos del torneo.
Primer tiempo
Malvín rompió la paridad inicial elevando el ritmo y castigando la primera ventaja en las ofensivas. Atrás la sustentó con una defensa de cambio que no generó falencias. Tras minuto, Defensor Sporting lo trajo a triples, pero Carlton Guyton encendió la muñeca y Manuel Romero sumó un bombazo en transición, para permitirle al de la Playa entrar ganando 24-18 al primer descanso.
La previa
La llave que marcaba mayor paridad por las posiciones fue la única capaz de llegar a un cuarto partido. El Playero ganó una chance más en un juego que parecía tener vibras del primero, donde el Fusionado arremetió de atrás y lo terminó ganando con un descomunal Victor Rudd. Sin embargo, pese a perder una buena ventaja, esta vez el equipo de Pablo López contó con la certera mano de Guyton. Ahora deberá ir a cancha de Welcome donde fue vapuleado por un rival que dio en el clavo en cuanto al plan defensivo y parecía adueñarse de la serie.
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