Defensor Sporting 49-32 Malvín en vivo: el Fusionado domina desde su producción defensiva y gana aire

Luego de un primer punto vibrante, que se definió en alargue por detalles, Defensor Sporting buscará confirmar la localía frente a Malvín. Ambos se volverán a ver las caras a las 21:45 horas, en el Estadio Óscar Magurno, con el arbitraje de Alejandro Sánchez Varela, Gonzalo Salgueiro y Aline García.

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Primer tiempo

Pese a que el juego inició trancado y parejo, Defensor Sporting pudo tomar las primeras diferencias cuando alineó corridas, desde un gran tono defensivo. Facundo Terra agregó su triple. Ante la reacción, Mateo Mac Mullen y Elijah Weaver pusieron los suyos. 22-15 lideró el local al primer descanso.

Un enrachado Weaver puso la diferencia en dos posesiones, pero el Fusionado siguió teniendo como virtud su intensidad defensiva, para llegar a elevar la ventaja a 16. Malvín tuvo chispazos para no irse del juego, con Santiago Fernández como su constante. Pero Defensor Sporting se encontró con triples de Victor Rudd y Mauro Zubiaurre para estirar aún más. 49-32 entró ganando al entretiempo el equipo de Gonzalo Brea.

ESTADÍSTICAS EN VIVO

La previa

La serie es el que ha demostrado más paridad, no solo por lo que refleja la tabla, sino también por lo que supo regalar el enfrentamiento durante la temporada. Pese a eso, Defensor Sporting es la primera vez que puede derrotar a Malvín en su quinto duelo, con un Victor Rudd bestial y un buen cierre de Mauro Zubiaurre. Por su parte, el Playero llegó a su sexta derrota en los últimos siete partidos y buscará recuperar la localía para no quedar contra las cuerdas. Impartirán justicia Alejandro Sánchez Varela, Gonzalo Salgueiro y Aline García.