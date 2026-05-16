Tribunal de Ética de la AUF multó y suspendió a Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, por críticas a árbitros

El Tribunal de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) sancionó a Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, con 30 días de suspensión y una multa de 10 Unidades Reajustables (19.144, 20 pesos uruguayos) por sus dichos contra los árbitros del pasado 12 de marzo.

La Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (AUDAF) denunció al mandamás del conjunto Carbonero a raíz de sus expresiones en los medios de comunicación como en sus estados de WhatsApp. La denuncia se fundamentó en las siguientes declaraciones. "(Diego) Dunajec al VAR del partido del CNdF (Nacional) y (Christian) Ferreyra al nuestro. Van por todo y ya ni siquiera cuidan las más mínimas formas", había escrito Ruglio.

Sin embargo, eso no fue lo único que denunció la gremial de los árbitros por declaraciones del presidente Mirasol, ya que hubo otra más y fue la siguiente: "Una vergüenza, y después tenés que escucharlos decir que un estado de WhatsApp es violencia. Violencia es tomarle el pelo a mucho más del 50% de la población del Uruguay. Les regalaron un Uruguayo hace tres meses y no les alcanzó".

En ese sentido, el Tribunal de Ética resolvió lo siguiente con respecto a este caso de Ruglio: sancionarlo “con la pena de suspensión de 30 días de acuerdo a lo previsto en el art 38 lit c” y aplicarle una “multa de 10 UR prevista en el art. 38 literal i), en consonancia con lo dispuesto en el art. 44 del Código de Ética”.

No es la primera vez que Ruglio es sancionado por sus declaraciones contra los árbitros. En 2024, cuando Peñarol venció 4-2 a Fénix en el Estadio Campeón del Siglo (CDS) y se quedó con el título de campeón del Torneo Clausura y de la Liga AUF Uruguaya (debido a que anteriormente había ganado el Torneo Apertura), el directivo no pudo estar en la cancha durante la premiación. ¿El motivo? Por la sanción que le había aplicado el Tribunal de Ética de la AUF.

Lo que se le viene a Peñarol

Diego Aguirre en la previa del partido entre Peñarol y Defensor Sporting. Foto: Estefanía Leal.

Peñarol sabe que tiene días muy movidos a nivel deportivo, ya que este sábado debuta en el Torneo Intermedio: será ante Liverpool en el CDS, desde la hora 18:30, por la Serie A. El equipo que dirige Diego Aguirre debe ganar para cosechar puntos por la Tabla Anual.

Asimismo, tiene la mira puesta también en el duelo clave por Copa Libertadores, que será el jueves 21 de mayo ante Corinthians en el CDS, a partir de la hora 21:30, (ESPN y Disney+).

Antes del duelo contra el conjunto brasileño, Peñarol le prestará especial atención al choque del martes 19 de mayo entre Santa Fe y Platense (21:00) en Bogotá. Porque si el Calamar logra sumar en su visita a tierras colombianas sellará su pasaje a los octavos de final de la Copa Libertadores y eliminará a Peñarol.

De llegar a concretarse eso, el Manya deberá ganarle también al Timao para ir en busca del tercer puesto del Grupo E porque lo baja a los playoffs de la Copa Sudamericana.