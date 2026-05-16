Luto en Peñarol: murió el goleador Raúl Castronovo, recordado por anotar en un clásico histórico del Mirasol

El mundo Peñarol recibió una triste noticia y fue la muerte del argentino Raúl Castronovo. “A sus 77 años falleció Raúl Castronovo, gran goleador argentino de recordado —aunque breve— pasaje por Peñarol”, inició el club Mirasol por medio de un comunicado que publicó en sus redes sociales.

El atacante inició su carrera como futbolista profesional en Rosario Central en 1968. Pero en 1970 el Canalla padeció una dura crisis económica que llevó a Castronovo a dejar el club argentino para enrolarse en Peñarol de cara a la temporada 1971.

El texto que difundió el elenco Carbonero mencionó los logros del delantero albiceleste en el fútbol uruguayo: “Fue goleador de la Copa Libertadores de 1971, Campeón de la V Copa Montevideo y participe de la fuga del rival en clásico de 1971. Lo recordaremos siempre”.

A sus 77 años falleció Raúl Castronovo, gran goleador argentino de recordado -aunque breve- pasaje por Peñarol.

Fue goleador de la Libertadores de 1971, Campeón de la V Copa Montevideo y participe de la fuga del rival en clásico de 1971.

Lo recordaremos siempre. — Historia de Peñarol (@HistoriaCAP) May 15, 2026

El clásico al que se refiere Peñarol frente a Nacional fue el de la Copa Montevideo del 6 de febrero de 1971. En esa oportunidad, el Manya ganaba por 2-0 con los goles de Ermindo Onega y del propio Castronovo. Sin embargo, el encuentro se suspendió porque el albo quedó en inferioridad numérica tras sufrir cinco expulsiones y el árbitro, por reglamento, lo suspendió.

Con respecto a la Copa Libertadores de la edición 1971, que ganó Nacional al vencer en la final a Estudiantes de La Plata, Castronovo quedó como el máximo goleador con 10 festejos junto a Luis Artime del elenco tricolor.

Los números de Raúl Castronovo

El debut oficial de Raúl Castronovo, que en ese entonces tenía 22 años, con la camiseta de Peñarol se dio el 2 de marzo de 1971. Asimismo, acumuló un total de 48 partidos con la casaca aurinegra (24 oficiales y 24 amistosos), donde consiguió convertir 44 goles.

A nivel de clásicos, jugó cuatro oficiales en los que empató uno y perdió los tres restantes y logró marcar un gol. Pero en materia de amistosos solo disputó un choque contra Nacional y lo ganó con gol un gol suyo.

La carrera de Raúl Castronovo

Raúl Castronovo inició su etapa como futbolista profesional en Rosario Central, luego pasó por Peñarol para después comenzar su periplo por el fútbol europeo. Su primera parada en el Viejo Continente fue en el Nancy de Francia ya para emigrar rumbo a España donde se calzó las camisetas de Málaga, Hércules, Salamanca y Algeciras.