"No sabés un carajo": Roger Martínez fulminó al DT de Colombia por dejarlo afuera de la prelista para el Mundial

Roger Martínez reaccionó con furia después de quedar excluido de la prelista de 55 futbolistas que Néstor Lorenzo presentó para el Mundial 2026. El delantero colombiano, que atraviesa uno de los mejores momentos estadísticos de su carrera en Al-Taawon, de Arabia Saudita, utilizó sus redes sociales para cuestionar la decisión del entrenador argentino y dejó frases cargadas de bronca. Más tarde, además, reposteó un comunicado de su grupo de representación, que habló de “ingratitud”, “deslealtad” y hasta calificó la situación como “una canallada”.

La ausencia del atacante de 31 años fue una de las sorpresas de la nómina preliminar de Colombia, que tampoco tiene al extremo de Peñarol Luis Miguen Angulo. Lorenzo incluyó siete delanteros en la lista —entre ellos Jhon Jader Durán, Rafael Santos Borré, Jhon Córdoba y Luis Javier Suárez—, pero dejó afuera a Martínez, ex Racing, que venía de una temporada con números destacados en el fútbol saudí.

“Increíble. El segundo jugador con mejor promedio de gol colombiano (23 en 30 partidos) y quedando dos fechas peleando por ser el mejor de la temporada en una liga que es mejor que muchas, donde hay jugadores de los mejores del mundo”, escribió el futbolista en una historia de Instagram, acompañada por emojis de enojo y alusiones a una supuesta “rosca”.

El posteo de Roger Martínez para Roger Martínez. Foto: Captura.

El mensaje continuó con una crítica directa al cuerpo técnico de la selección. “Siempre que tuve la oportunidad nunca me cagué aun sin jugar en mi posición natural muchas veces, pero no sabés un carajo. Más de lo mismo”, agregó Martínez, en una publicación que rápidamente se viralizó en Colombia y abrió una fuerte discusión sobre los criterios de Lorenzo para definir la prelista.

Horas después, el delantero compartió otro texto, difundido por su agencia de representación Proezas Sports & Business, que endureció todavía más el tono. Allí se sostuvo que el jugador “siempre se mató por su selección” y que quedó marginado pese a sus rendimientos recientes. El comunicado recordó, además, la lesión que sufrió en octubre de 2024 durante el partido de eliminatorias frente a Bolivia, en la altura de El Alto.

“Roger dio su vida deportiva cada vez que fue citado en las Eliminatorias. Incluso sufrió una grave lesión en la altura de Bolivia que pudo haberle costado su carrera”, señaló el escrito. Más adelante, apuntó directamente contra el entrenador: “Roger quedó afuera de la lista preliminar de 55 jugadores. Lo consideramos mucho más que una injusticia: una canallada del entrenador Lorenzo. Una muestra de ingratitud y deslealtad”.

La prelista de Colombia

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La Nación / GDA.