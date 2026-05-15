Juan Rodríguez se confesó "hincha rabioso de Peñarol" y contó cómo lo recibió Bielsa en la selección de Uruguay

El uruguayo Juan Rodríguez, hoy en el Cagliari y formado en Peñarol, repasó su camino al fútbol europeo, confesó que sigue de madrugada al aurinegro desde Italia y no ocultó la ilusión de volver a vestir la camiseta de la selección de Uruguay luego del Mundial 2026.

El zaguero recordó la decisión de salir cedido a Boston River en 2024 para sumar rodaje: “Fue una decisión difícil de tomar porque eran muchos años compartiendo con mis compañeros de formativas. Sabía que era una decisión que en algún momento tenía que tomar si no me daban la posibilidad de subir a la Primera del club, que era algo para mejorar, que me iba a hacer crecer mucho y fue la decisión que tomé. Soy tímido, me cuesta un poco adaptarme a los grupos y fue lo que más me costó en Boston River. Después, uno va entrando en el grupo y es todo más fácil, fue un año increíble”, expresó en diálogo con ESPN.

Tars ese paso, en 2025 regresó al mirasol y cumplió uno de sus grandes objetivos antes de emigrar a Europa. “Era mi sueño desde chico jugar con la camiseta de Peñarol y lo pude cumplir. Después, pude pegar el salto a Europa y venir a Cagliari, que también es un sueño poder jugar acá”, señaló.

Sobre su vínculo con el aurinegro, “Juanchi” dejó claro que la distancia no cambió nada. “Soy hincha rabioso de Peñarol y trato de mirar todos los partidos que puedo. Pasa que hay algunos que, por la diferencia horaria, son muy tarde acá en Italia. Por ejemplo, contra Independiente Santa Fe eran como las 5 de la mañana acá y yo entrenaba a las 8, era imposible. Siempre miro todo el resumen y, si al otro día tengo libre o entreno a la tarde, así el partido sea a las 2 o 3 de la mañana, me quedo igual para mirarlo”.

Juan Rodríguez con pelota en el marco del partido entre Boston River y Peñarol. Foto: Leonardo Mainé.

También recordó su estreno con la Celeste, en el amistoso ante Costa Rica en 2024. “Fue algo increíble, no me lo esperaba. Un sueño, primero, que te llamen de la Selección, que sepan quién sos y compartir con los compañeros, que son unos monstruos los jugadores de Uruguay. Lo tomé como aprendizaje”, comentó.

Además, destacó el respaldo del entrenador Marcelo Bielsa. “Todos me recibieron muy bien, me hicieron sentir como uno más. Bielsa me dijo que esté tranquilo, que trate de aprender y que me lo había ganado”.

Consultado por la posibilidad de estar en el Mundial, Rodríguez no escondió su ambición. “La ilusión de representar a tu país, y más en un Mundial, siempre está, sería un orgullo. Estoy muy tranquilo, trato de enfocarme y hacer las cosas bien en el club, allí se ve si se puede llegar o no, pero todo jugador sueña con representar a su país”.

Y sobre las chances de Uruguay en la cita de 2026, fue contundente: “Con la calidad que tenemos, podemos hacer un gran Mundial. Tenemos la ‘Garra Charrúa’, le podemos ganar a cualquiera”.

Incluso, ante un posible cruce contra Argentina, se permitió imaginar el escenario: “Si se da, va a ser un lindo partido, se va a paralizar el Río de la Plata”.