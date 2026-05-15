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El País Ovación Fútbol

En confección y con pistas para el Mundial: los escudos y nombres bordados en los trajes de la selección uruguaya

Además de compartir una foto específica de la tela que irá en el atuendo de Darwin Núñez, Gabriela Hearst publicó diseños con varios nombres, a la espera de la lista final de Marcelo Bielsa.

El País
El País
15/05/2026, 11:50
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El escudo bordado de Darwin Núñez.
El escudo bordado de Darwin Núñez.
Foto: @gabrielahearst.

Gabriela Perezutti —conocida globalmente como Gabriela Hearst— es la encargada de diseñar los trajes de la selección uruguaya para el Mundial 2026. En este contexto y a un mes del debut de la Celeste, la famosa diseñadora uruguaya compartió los bordados con los escudos y nombres de los trajes que utilizarán los futbolistas para la cita mundialista.

Además de publicar una foto específica de la tela que irá en el atuendo de Darwin Núñez, el nueve titular de la selección, Hearst dejó ver los diseños con varios nombres —algunos llamativos— a la espera de que la lista final se comunique el próximo 30 de mayo.

Entre ellos se encuentra Brian Rodríguez, Facundo Torres, Agustín Álvarez Martínez, Rodrigo Aguirre, Santiago Mele, José María Giménez y Federico Valverde.

Los diseños de Gabriel Hearst para la selección uruguaya.
Los diseños de Gabriel Hearst para la selección uruguaya.
Foto: @gabrielahearst

Además, enseñó cómo son la de los directivos que formarán parte de la delegación celeste, como el presidente Ignacio Alonso, la actual directora ejecutiva
Victoria Díaz, así como otros integrantes del Ejecutivo como Carlos Manta, Andrea Lanfranco, Segio Pérez Lauro y Eduardo Ache.

El escudo bordado de Darwin Núñez.
El escudo bordado de Darwin Núñez.
Foto: @gabrielahearst.

Uruguay en el Mundial 2026

Uruguay integrará el Grupo H en la Copa Mundial de la FIFA 2026, enfrentando a España, Arabia Saudita y Cabo Verde. La Celeste jugará su fase de grupos entre el 15 y el 26 de junio.

Calendario de Uruguay - Fase de Grupos (Grupo H)

Fecha 1: Lunes 15 de junio 2026, 18:00 (hora local Miami) - Arabia Saudí vs Uruguay (Estadio Miami).

Fecha 2: Domingo 21 de junio 2026, 18:00 (hora local Miami) - Uruguay vs Cabo Verde (Estadio Miami).

Fecha 3: Viernes 26 de junio 2026, 20:00 (hora local Guadalajara) - Uruguay vs España (Estadio Guadalajara)

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