La lista de los lectores de Ovación: los 26 elegidos a un mes del debut de Uruguay en el Mundial 2026

El Mundial 2026 a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá está cada vez más cerca. De hecho falta exactamente un mes para el debut de Uruguay que será ante Arabia Saudita el próximo 15 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

La cercanía de la Copa del Mundo también genera expectativa por la conformación de las listas finales. Si bien hay selecciones que directamente anunciaron la nómina que puede tener un máximo de 26 jugadores, hay otros entrenadores que presentaron a la FIFA la prelista de 55, de la que se desprenderán los convocados a la competencia oficial.

Si bien esa lista previa no se hizo oficial al público, Ovación invita a sus lectores a que puedan armar su propia convocatoria a partir de un listado de 70 futbolistas —que no necesariamente tuvieron que ser convocados por Marcelo Bielsa—.

Cada usuario cuenta con la posibilidad de votar un máximo de 26 futbolistas —al igual que podrá hacerlo el entrenador de la Celeste— con la obligación de tener que contar con tres arqueros y 23 jugadores de campo. Todo aquel que desee armar su propia lista y compartirla con sus amigos, familiares o conocidos podrá hacerlo con un click aquí.

Luego de alcanzar los 5.000 votos, Ovación delineó una lista con las elecciones de sus lectores que está formada por los tres arqueros obligatorios, ocho defensas, ocho volantes y siete delanteros. A continuación los más votados y los detallles más relevantes:

Un "regreso" que se convirtió en sorpresa

"Hay días que me ilusiono y otros en los que veo la realidad y, si en una lista de 35 jugadores no estoy ni siquiera preconvocado es porque o no soy del agrado del entrenador o él considera que hay jugadores mejores que yo, y es totalmente entendible”, le expresó Lucas Torreira a Ovación en marzo de 2026.

Y es que el volante del Galatasaray solo fue convocado una vez por Marcelo Bielsa —aunque no jugó—, y lo propio hicieron los lectores de Ovación que lo incluyeron entre los ocho primeros puestos, lo que le aseguraría un cupo en la nómina que crearon los usuarios con sus votos.

El mediocampista, que disputó el Mundial de Rusia 2018 con la Celeste, ingresó en el séptimo lugar luego de cosechar 48.3% de los votos de los hinchas.

Lucas Torreira, entrenando con la selección uruguaya previo a las Eliminatorias Sudamericanas. Foto: AUF

Los hinchas le hicieron un lugar a Luis Suárez

"En su momento di un paso al costado porque tenía que darle el lugar a los jóvenes. Después dije algo que no tendría que haber dicho, no era el momento, pero me disculpé con quien debía", expresó Luis Suárez en los últimos días en conferencia de prensa en Estados Unidos. "A la selección nunca se le puede decir que no", agregó.

El Pistolero se ilusiona con poder estar en su quinta Copa del Mundo defendiendo a la Celeste y los lectores de Ovación consideran que podría tener un lugar porque aparece sexto en la lista de los delanteros que ingresaría en la nómina final de Uruguay gracias a un 47.8% de los votos.

Cabe recordar que el último partido del salteño con la camiseta de Uruguay fue ante Paraguay en el marco de las Eliminatorias, un partido que decretó la despedida de la Celeste para el máximo anotador de la selección en la historia.

Luis Suárez posa en el arco que ahora pasará a tener su nombre en el Estadio Centenario. Foto: Darwin Borrelli.

La lista de 26 jugadores elegidos por los lectores de Ovación:

Arqueros: Sergio Rochet, Fernando Muslera y Franco Israel.

Defensas: Ronald Araújo, Mathías Olivera, José María Giménez, Nahitan Nández, Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Joaquín Piquerez y Matías Viña.

Volantes: Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta, Agustín Canobbio, Nicolás de la Cruz, Lucas Torreira y Rodrigo Zalazar.

Delanteros: Darwin Núñez, Maximiliano Araújo, Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre, Federico Viñas, Luis Suárez y Luciano Rodríguez.

Los ausentes de la lista de 26 jugadores

Entre los arqueros quienes no ingresaron entre los tres mejores se encuentran Santiago Mele, Washington Aguerre, Guillermo de Amores y Cristopher Fiermarín.

En materia de defensas los ausentes son: Santiago Bueno, Alan Matturro, Santiago Mouriño, José Luis Rodríguez, Gastón Martirena, Sebastián Boselli, Nahuel Herrera, Alfonso Espino, Lucas Olaza, Marcelo Saracchi, Sebastián Coates, Bruno Méndez, Federico Pereira, Juan Rodríguez, Nicolás Marichal y Agustín Oliveros.

Facundo Torres, Mauro Arambarri, Emiliano Martínez, Juan Manuel Sanabria, Kevin Amaro, César Araújo, Nicolás Fonseca, Tiago Palacios, Santiago Homenchenko, Facundo Bernal, Fernando Gorriarán y Carlos Benavídez, quedaron afuera en la posición de volantes.

Los delanteros sin lugar son Miguel Merentiel, Brian Rodríguez, Matías Arezo, Martín Satriano, Álvaro Rodríguez, Maximiliano Gómez, Ignacio Laquintana, Brian Ocampo, Gonzalo Petit, Agustín Álvarez Martínez, Cristian Olivera y Thiago Borbas.