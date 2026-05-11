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El País Ovación Fútbol

Argentina es de las primeras selecciones en publicar la prelista para el Mundial: los 55 elegidos de Scaloni

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó este lunes por la mañana la nómina previa a los 26 convocados, a un mes del inicio de la Copa del Mundo, y aparecen sorpresas.

El País
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11/05/2026, 09:51
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Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, con la Copa del Mundo FIFA 2026.
Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, con la Copa del Mundo FIFA 2026.
Foto: AFP.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó este lunes por la mañana la nómina previa a los 26 convocados, a un mes del inicio del Mundial, y aparecen sorpresas. El cuerpo técnico de la selección argentina, encabezado por Lionel Scaloni, envió formalmente a la FIFA la prelista oficial para la Copa Mundial 2026 con 55 jugadores.

En caso de alguna lesión de aquí a la competencia, la selección puede reemplazar un nombre por otro. Cabe recordar que la fecha límite para dar la citación definitiva es el 30 de mayo.

A continuación se detallan nombres y apellidos de los futbolistas reservados:

Arqueros:
EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa

GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella

JUAN MUSSO - Atlético de Madrid

WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC

FACUNDO CAMBESES - Racing Club

SANTIAGO BELTRAN - River Plate

Defensores:
AGUSTÍN GIAY - Palmeiras

GONZALO MONTIEL - River Plate

NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid

NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV

KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise

LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate

MARCOS SENESI - Bournemounth

LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United

NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica

GERMÁN PEZZELLA - River Plate

LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella

CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur

LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors

ZAID ROMERO - Getafe CF

FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella

MARCOS ACUÑA - River Plate

NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon

GABRIEL ROJAS - Racing Club

Volantes:
MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907

LEANDRO PAREDES - Boca Juniors

GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF

ANÍBAL MORENO - River Plate

MILTON DELGADO - Boca Juniors

ALAN VARELA - FC Porto

EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen

RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami

EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen

ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea

ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool

GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié

NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest

TOMÁS ARANDA - Boca Juniors

EMILIANO BUENDIA - Aston Villa

VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo

LIONEL MESSI - Inter de Miami

FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid

GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid

MATÍAS SOULÉ - AS Roma

Delanteros:
NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907

THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid

NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid

ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea

CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club

GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica

SANTIAGO CASTRO - Bologna FC

LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán

JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras

JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid

MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio

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