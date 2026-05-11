Argentina es de las primeras selecciones en publicar la prelista para el Mundial: los 55 elegidos de Scaloni
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó este lunes por la mañana la nómina previa a los 26 convocados, a un mes del inicio de la Copa del Mundo, y aparecen sorpresas.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó este lunes por la mañana la nómina previa a los 26 convocados, a un mes del inicio del Mundial, y aparecen sorpresas. El cuerpo técnico de la selección argentina, encabezado por Lionel Scaloni, envió formalmente a la FIFA la prelista oficial para la Copa Mundial 2026 con 55 jugadores.
En caso de alguna lesión de aquí a la competencia, la selección puede reemplazar un nombre por otro. Cabe recordar que la fecha límite para dar la citación definitiva es el 30 de mayo.
A continuación se detallan nombres y apellidos de los futbolistas reservados:
Arqueros:
EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa
GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella
JUAN MUSSO - Atlético de Madrid
WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC
FACUNDO CAMBESES - Racing Club
SANTIAGO BELTRAN - River Plate
Defensores:
AGUSTÍN GIAY - Palmeiras
GONZALO MONTIEL - River Plate
NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid
NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV
KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise
LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate
MARCOS SENESI - Bournemounth
LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United
NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica
GERMÁN PEZZELLA - River Plate
LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella
CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur
LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors
ZAID ROMERO - Getafe CF
FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella
MARCOS ACUÑA - River Plate
NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon
GABRIEL ROJAS - Racing Club
Volantes:
MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907
LEANDRO PAREDES - Boca Juniors
GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF
ANÍBAL MORENO - River Plate
MILTON DELGADO - Boca Juniors
ALAN VARELA - FC Porto
EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen
RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami
EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen
ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea
ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool
GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié
NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest
TOMÁS ARANDA - Boca Juniors
EMILIANO BUENDIA - Aston Villa
VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo
LIONEL MESSI - Inter de Miami
FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid
MATÍAS SOULÉ - AS Roma
Delanteros:
NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907
THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid
NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid
ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea
CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club
GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica
SANTIAGO CASTRO - Bologna FC
LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán
JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras
JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid
MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio
#SelecciónMayor Prelista oficial de futbolistas reservados para la Copa Mundial de la FIFA 2026.https://t.co/qVuJ19hgkk— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 11, 2026
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