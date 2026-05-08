Oficial: Otamendi podrá jugar el debut de Argentina en el Mundial 2026 tras el perdón a su sanción de FIFA

FIFA le dio una buena noticia tanto para la selección de Argentina como para la de Ecuador, ya que se confirmó la amnistía para Nicolás Otamendi y Moises Caicedo, por lo que ambos futbolistas estarán disponibles para el estreno de sus combinados en el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026.

Cabe destacar que los dos futbolistas en cuestión habían visto la roja en la última fecha de las Eliminatorias sudamericanas en la victoria 1-0 de la Tri sobre los vigentes campeones del mundo, jugado el pasado 9 de setiembre en Quito.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) había iniciado gestiones al respecto ante el Bureau de la FIFA y en la mañana de este viernes se hizo oficial la comunicación de la casa madre del fútbol internacional, donde argumentó lo siguiente: “La fase final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa el mayor escenario del fútbol internacional masculino, en el que se muestra la máxima categoría del deporte rey. Garantizar que las federaciones miembro participantes compitan con la mejor selección posible al tiempo que se preserva la integridad disciplinaria resulta fundamental para mantener la calidad, la equidad y el atractivo internacional de la competición”.

Entre los atenuantes que expone el Bureau para dictaminar la amnistía está el tipo de infracción y el tiempo que pasó entre la misma y el Mundial. El tema de la gravedad de la falta no es menor, ya que por ello no contempla suspensiones como la de Gianluca Prestianni, futbolista argentino de Benfica, que fue suspendido por la UEFA — en una sanción que se extendió a competencias FIFA— por insultos homofóbicos en el encuentro ante Real Madrid, por la Champions League.

“Si bien estas infracciones merecen ser sancionadas en el partido en el que se cometen, trasladar estas sanciones de uno o dos partidos a la fase final podría provocar que algunos jugadores importantes se perdieran partidos decisivos de la fase final por acciones que no justifican un castigo tan severo”, justifica el dictamen.

Y sigue: “El hecho de que un jugador esté suspendido el primer partido o los dos primeros partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 podría provocar que el seleccionador no lo convocara, puesto que es posible que el equipo en cuestión solo dispute tres encuentros y no pueda contar con el jugador suspendido un máximo de dos tercios de la competición. Por tanto, existen dudas sobre la proporcionalidad de la conducta y la sanción (automática), y las consecuencias de dicha sanción en estos casos”.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol confirmó la noticia con un video del futbolista de Chelsea dando la buena nueva para sus seguidores. “Me enteré de que podré jugar el primer partido del Mundial y me pone muy feliz”, sostuvo Caicedo en el video difundido por @LaTri.

Moisés Caicedo tiene algo importante que contarles 🇪🇨 pic.twitter.com/hK2kfex74R — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) May 8, 2026

Hubo otro futbolista que salió beneficiado con esta amnistía y se trató del qatarí Tarek Salman, volante de Al-Sadd, que recibió la tarjeta roja casi en el final del partido que Qatar le ganó por 2-1 a Emiratos Árabes Unidos, el 14 de octubre de 2025, por una jornada de eliminatorias asiáticas.

Con información de La Nación (GDA)