Ronald Araujo, campeón con Barcelona: del mensaje a los hinchas a la broma con Lamine Yamal por el Mundial

El uruguayo Ronald Araujo fue uno de los protagonistas de los festejos del Barcelona tras la consagración en La Liga y dejó un emotivo mensaje dentro del campo de juego dedicado a los hinchas culés.

Luego de una temporada con altibajos, lesiones y momentos complejos, el zaguero destacó el carácter del equipo y agradeció el respaldo recibido tanto en el Camp Nou como en los diferentes escenarios donde jugó el conjunto blaugrana.

El uruguayo tomó la posta en plena celebración y le habló a todo el estadio comenzando y finalizando el discurso en catalán.

“Hoy es un día muy especial. ¡Somos campeones de liga! La verdad que estamos muy felices y orgullosos. Ha sido un año de mucho trabajo, mucho esfuerzo, con momentos buenos y también momentos malos. Pero este equipo, con el carácter y la valentía, siempre ha salido adelante”, expresó el defensor uruguayo.

RONALD, EL ENCARGADO DE HABLARLE A SU GENTE: Araújo protagonizó el discurso de Barcelona campeón en el Camp Nou tras derrotar 2-0 a Real Madrid. pic.twitter.com/qgOlV1NtU5 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 10, 2026

Araujo también tuvo palabras de reconocimiento para los hinchas, sus compañeros y las familias de los futbolistas: “Esta liga también es de todos ustedes. Gracias a mis compañeros, gracias al míster, gracias al cuerpo técnico. Gracias Presidente y gracias a todos los que trabajan en este club día a día”.

El defensa remarcó además la juventud del plantel y la proyección que imagina para el futuro del Barcelona: “Tenemos un equipo muy joven, pero con mucho talento, mucha valentía. Estamos seguros de que vendrán grandes momentos”.

El "uruguayo, uruguayo" bajó desde las cuatro tribunas que reconocen a Araujo como uno de los referentes del plantel campeón.

En medio de los festejos, el defensa también protagonizó un momento distendido al referirse al posible cruce entre Uruguay y España en el Mundial 2026, teniendo en cuenta la convivencia diaria que mantiene en el Barcelona con figuras españolas como Lamine Yamal, Pedri, Gavi y Fermín López.

"VA A SER UN LINDO PARTIDO, SON DOS GRANDES SELECCIONES"



Ronald Araújo se refirió al cruce con Lamine Yamal y España en el #MundialEnDSPORTS.@diegokorolok @jbuscalia @nachitotv en #FútbolTotal pic.twitter.com/V6z9yYmTtN — DSPORTS (@DSports) May 10, 2026

Entre risas, contó que ya hubo bromas internas pensando en ese duelo: “Le dije a Lamine que en el tercer partido se quede sentadito en el banco”, comentó entre carcajadas. Incluso reveló que ya hablaron de intercambiar camisetas cuando se enfrenten con sus selecciones.

“Va a ser un lindo partido. Nosotros somos dos grandes selecciones, tenemos nuestras armas y nuestra manera de jugar”, aseguró el uruguayo, que ya empieza a palpitar una Copa del Mundo que aparece cada vez más cerca.

El título llega en un momento especial para Ronald Araujo, que dejó atrás meses complejos marcados por lesiones y recuperó continuidad en uno de los equipos más exigentes del mundo. A un mes del Mundial 2026, el zaguero vuelve a mostrarse sólido, líder y con protagonismo en el Barcelona, una noticia que también entusiasma a la selección uruguaya.