El impacto que paralizó al mundo: la tragedia de Ayrton Senna en la Fórmula 1

Imola, 1994. Tras una vuelta inicial detrás del ridículamente lento coche de seguridad Opel, se dio la orden de relanzar la carrera. Ayrton Senna volvió a tomar la delantera, seguido de cerca por Michael Schumacher. Segundos después, la tragedia: el Williams se estrelló brutalmente en Tamburello.

Desde casa, mirábamos la transmisión con mis hijas. La imagen de la cabina mostraba la cabeza de Senna erguida, no caída, como se esperaría en alguien inconsciente. ¿Estaba bien? ¿Por qué no se movía? Bastaba un gesto, una señal, un simple brazo levantado. Entonces su cabeza se movió apenas, y hubo un suspiro de alivio colectivo. Algunos creyeron ver esperanza; otros, algo casi fantasmal.

Pero esta tragedia fue distinta: no ocurrió lejos, ni fuera de cuadro. Ocurrió frente a todos. La vida de Senna se apagó en tiempo real, en los livings del mundo. Niki Lauda, siempre crudo, lo resumió sin vueltas: “Durante doce años, Dios tuvo su mano sobre la Fórmula 1. Este fin de semana, la retiró”.

Ayrton no solo fue el más veloz. Fue el alma de una era. Su muerte marcó el fin de la inocencia en la F1. Desde entonces, ningún domingo volvió a ser igual.

