Selección: comenzó la preparación del Mundial con la llegada del primer futbolista al Complejo Celeste

A la espera de saber cómo se conformará la lista definitiva de la selección uruguaya para el Mundial en Canadá, Estados Unidos y México, los jugadores comienzan a sumarse a los entrenamientos y Sebastián Cáceres fue el primer futbolista en hacerse presente este jueves en el Complejo Celeste.

Sebastián Cáceres en su arribo al Complejo Celeste para la preparación del Mundial. Foto: @Uruguay

La cuenta oficial de la Celeste anunció esta mañana la llegada del defensor de América de México y bromeó con su condición de "enmascarado", haciendo referencia a la máscara que debe utilizar tras sufrir una nueva lesión en el rostro durante el partido frente a Pumas, cuyo diagnóstico fue fractura del arco cigomático y trauma ocular.

En las próximas horas se irán sumando más futbolistas, a medida que vayan siendo liberados por sus respectivos equipos. Se espera que el próximo sea Facundo Pellistri, quien se encuentra en Uruguay desde hace ya algunos días.

El pasado lunes la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), envió a la FIFA la prelista de los 55 reservados, aunque cabe recordar que para esta instancia no existe obligación de hacerla pública. Dentro de ella deben estar los futbolistas que Marcelo Bielsa tenga en mente utilizar durante la Copa del Mundo.

La lista final quedará definida el 30 de mayo con los 26 jugadores que viajarán al Mundial.

Aún hay nombres que están comprometidos con el tiempo de recuperación de sus respectivas lesiones como son los casos de José María Giménez (esguince de alto grado) o Giorgian de Arrascaeta (fractura de clavícula del hombro derecho), por los que se aguardará hasta el último día.

Uruguay en el Mundial 2026

Uruguay integrará el Grupo H en la Copa Mundial de la FIFA 2026, enfrentando a España, Arabia Saudita y Cabo Verde. La Celeste jugará su fase de grupos entre el 15 y el 26 de junio.

Calendario de Uruguay - Fase de Grupos (Grupo H)

Fecha 1: Lunes 15 de junio 2026, 18:00 (hora local Miami) - Arabia Saudí vs Uruguay (Estadio Miami).

Fecha 2: Domingo 21 de junio 2026, 18:00 (hora local Miami) - Uruguay vs Cabo Verde (Estadio Miami).

Fecha 3: Viernes 26 de junio 2026, 20:00 (hora local Guadalajara) - Uruguay vs España (Estadio Guadalajara)