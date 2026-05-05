Fractura en el rostro y preocupación: Sebastián Cáceres sufrió una dura lesión y aún no hay plazos de recuperación

Sebastián Cáceres encendió las alarmas tanto en México como en Uruguay. El defensor de América sufrió una dura lesión en el rostro durante el partido frente a Pumas y el parte médico confirmó un cuadro delicado: conmoción cerebral, fractura del arco cigomático y trauma ocular.

El zaguero de la selección de Uruguay recibió un fuerte impacto en el rostro luego de chocar con Álvaro Angulo y quedó visiblemente afectado sobre el césped.

De inmediato se activó el protocolo de conmoción de la Liga MX. El médico oficial ingresó al campo, Cáceres no pudo continuar en el partido y fue retirado primero en carrito sanitario y luego trasladado en ambulancia a un centro asistencial para realizarle estudios.

Luego del partido, el entrenador de América asumió que la situación era compleja sin saber aún el detalle de los estudios médicos.

En las últimas horas, el club mexicano difundió el diagnóstico oficial, detallando la gravedad del impacto y señalando que el jugador fue evaluado por especialistas de distintas áreas.

“Sebastián Cáceres sufrió un trauma directo en cara, lo que derivó en una conmoción y fractura del arco cigomático y trauma ocular”, informó América en su comunicado, agregando que la recuperación “será de acuerdo a evolución”, sin establecer tiempos concretos.

La ausencia de plazos genera incertidumbre en un momento clave de la temporada, con la Liguilla mexicana en disputa, pero también preocupa pensando más allá: el Mundial 2026 aparece en el horizonte y el defensor es una pieza importante en la selección uruguaya y en los planes de Marcelo Bielsa.

Parte Médico de América de México sobre Sebastián Cáceres Foto: Club América

Por ahora, todo dependerá de cómo responda en las próximas semanas a los tratamientos médicos y también si la lesión le permite utilizar una máscara como ya lo ha hecho en otras situaciones o definitivamente tendrá que estar inactivo para poder volver a jugar.

En ese contexto, la lesión de Cáceres vuelve a poner sobre la mesa un tema recurrente en el fútbol moderno: el riesgo que implica la alta exigencia competitiva en calendarios cada vez más apretados. Con torneos locales, copas internacionales y fases decisivas jugándose a semanas de una Copa del Mundo, los futbolistas quedan expuestos a este tipo de situaciones, donde un choque fortuito puede comprometer no solo el cierre de la temporada, sino también la posibilidad de estar en la máxima cita del fútbol.

Mientras tanto, América pierde a uno de sus pilares defensivos y en Uruguay siguen de cerca una evolución que será determinante.