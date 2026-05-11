Buenas noticias: Rodrigo Bentancur fue titular en Tottenham y despejó dudas de lesión previo al Mundial 2026

“Sí, sí, Rodrigo Bentancur solo estaba cansado”, fueron las palabras del entrenador Roberto de Zerbi tras el partido donde Tottenham enfrentó a Aston Villa el pasado 3 de mayo y en el que el volante de la selección de Uruguay pidió el cambio luego de flexionar la pierna un par de veces y quedar en el césped, más allá de que salió caminando por sus propios medios.

Aunque esas palabras dieron alivio, la certeza estuvo ocho días después cuando los Spurs volvieron a jugar, en este caso ante Leeds, y Rodrigo Bentancur fue titular despejando toda duda de posible lesión a exactamente un mes del inicio del Mundial 2026.

Fueron 80 los minutos que jugó el mediocampista uruguayo antes de dejarle su lugar a Lucas Bergvall, aunque en este caso por una decisión técnica y sin vinculación directa a su estado físico.

Cabe recordar que el volante nacido en Colonia había sufrido un desprendimiento del bíceps femoral de la pierna derecha durante el encuentro frente a Bournemouth el pasado 7 de enero y eso lo obligó a ser intervenido quirúrgicamente por el especialista finlandés Lasse Lempainen, iniciando así una rehabilitación que lo mantuvo al margen de la competencia.

Volvió a las canchas el pasado 18 de abril en el encuentro ante Brighton en el que fue titular y se retiró a los 67', mientras que pocos días después disputó 90 minutos ante Wolverhampton. En su tercera titularidad consecutiva, Lolo no pudo continuar, pero respondió de buena manera durante la semana, lo que lo volvió a colocar en el once inicial.

Bentancur es una pieza clave en un Tottenham que atraviesa un momento muy incómodo en el que a pocas fechas del final de la Premier League el último equipo que se está salvando, pero con West Ham —que está en zona de descenso— pisando los talones de los londinenses.

El volante, en plenitud física, es un fijo en la convocatoria de Marcelo Bielsa de cara al Mundial 2026 e incluso entre los posibles titulares del próximo 15 de junio cuando la Celeste se mida con Arabia Saudita en su primer partido en la Copa del Mundo de este año.