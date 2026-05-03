Bentancur fue titular, pero se retiró lesionado en el triunfo de Tottenham que salió de la zona de descenso

La victoria de Tottenham por 2-1 sobre Aston Villa fue un bálsamo para los Spurs que salieron de la zona del descenso a tres fechas del final, aprovechando la derrota del West Ham por 3-0 ante Brentford, pero también dejó un sabor agridulce porque Rodrigo Bentancur —que fue una de las figuras del encuentro— se retiró lesionado a los 64 minutos.

A 43 días del debut de Uruguay en el Mundial 2026, cualquier lesión es seguida desde cerca y luego de lo ocurrido con Giorgian de Arrascaeta —que se fracturó la clavícula y debió ser operado— todavía más. En este caso, el volante central sintió un dolor en su pierna derecha luego de interponerse ante un remate del equipo rival.

Flexionó su pierna en un par de ocasiones y luego se tiró al piso. Miró al banco de suplentes y evidenció que debía ser sustituido. La sanidad lo atendió en la cancha y debió salir del encuentro, aunque lo positivo es que lo hizo por sus medios y sin claros gestos de dolor. Su lugar lo ocupó Yves Bissouma.

Cabe recordar que el volante nacido en Colonia había sufrido un desprendimiento del bíceps femoral de la pierna derecha durante el encuentro frente a Bournemouth el pasado 7 de enero y eso lo obligó a ser intervenido quirúrgicamente por el especialista finlandés Lasse Lempainen, iniciando así una rehabilitación que lo mantuvo al margen de la competencia.

Volvió a las canchas el pasado 18 de abril en el encuentro ante Brighton en el que fue titular y se retiró a los 67', mientras que pocos días después disputó 90 minutos ante Wolverhampton. En su tercera titularidad consecutiva, Lolo no pudo continuar y habrá que seguir de cerca su evolución para conocer la entidad de lo ocurrido.

El presente de los Spurs, ahora dirigidos por Roberto de Zerbi, no es sencillo, pero al menos es alentador teniendo en cuenta que la victoria los sacó de los últimos tres puestos de la tabla. Wolverhampton y Burnley ya perdieron la categoría y son varios los equipos que buscan evitar ese tercer cupo que dejaría a una institución disputando la temporada 26/27 en el Championship.

En este momento, West Ham es quien ocupa esa plaza al sumar 36 unidades, una menos que Tottenham que tiene 37 y tres menos que Nottingham Forest que tiene 39. Todo apunta a que entre esas tres instituciones, más allá de que Crystal Palace y Leeds tienen 43, estará el otro descendido.