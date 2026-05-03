Sir Alex Ferguson fue trasladado desde Old Trafford al hospital antes de Manchester United vs. Liverpool

Sir Alex Ferguson fue trasladado desde Old Trafford al hospital, antes del partido entre Manchester United El histórico exentrenador del Manchester United, Sir Alex Ferguson, fue hospitalizado este domingo tras sufrir un malestar en la previa del partido entre los “Diablos Rojos” y el Liverpool por la Premier League del fútbol de Inglaterra.

El episodio ocurrió en el estadio Old Trafford, donde el escocés de 84 años se encontraba como es habitual espectador cada vez que el United oficia de local. Según informaron medios ingleses, entre ellos The Sun, Ferguson comenzó a sentirse indispuesto en la zona del túnel del Stretford End y fue asistido de inmediato por personal médico.

Tras recibir atención en el lugar, fue trasladado a una ambulancia dentro del propio estadio, donde permaneció bajo observación antes de ser derivado a un hospital cercano como medida preventiva. De acuerdo a esa misma fuente, el exentrenador se encontraba consciente, sentado y “bien” al momento de abandonar el estadio, lo que llevó tranquilidad tanto a su entorno como a los hinchas.

Otros reportes de la prensa europea coinciden en que el traslado no reviste gravedad y que responde a un protocolo de precaución, descartando inicialmente cualquier vínculo con la hemorragia cerebral que sufrió en 2018 y que puso en serio riesgo su vida.

El incidente generó preocupación en el ambiente del fútbol, especialmente por la relevancia de Ferguson en la historia del Manchester United y del deporte en general. El escocés dirigió al club durante 27 años, entre 1986 y 2013, etapa en la que conquistó 13 títulos de Premier League y dos Champions League, convirtiéndolo en uno de los entrenadores más exitosos de la historia. Fue embajador del club durante 12 años luego de retirarse como director técnico.

Con la tranquilidad por la salud de Ferguson, el partido se disputó con normalidad y terminó con victoria de su querido Manchester United por 3-2 en un clásico vibrante, aunque inevitablemente marcado por la noticia de la hospitalización de Sir Alex.

En las próximas horas se espera conocer más detalles sobre su evolución, aunque las primeras informaciones invitan al optimismo y señalan que podría recibir el alta una vez completados los estudios médicos correspondientes.

Resumen del partido: Manchester United 3-2 Liverpool

El Manchester United consiguió este domingo un lugar en la Champions League, máxima competencia a nivel de clubes en Europa, que no disputa desde la temporada 2023/2024, tras imponerse al Liverpool (3-2) y asegurar terminar entre los cinco primeros en Premier League.

Los de Michael Carrick llegaron a ponerse 2-0 en los primeros quince minutos gracias a los goles de Matheus Cunha y Benjamin Sesko, pero los visitantes consiguieron igualar el marcador en la segunda parte con tantos de Dominik Szoboszlai y Cody Gakpo. A falta de 13 minutos para el final el joven Kobbie Mainoo, recientemente renovado hasta 2031, puso cifras definitivas.