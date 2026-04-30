Infantino, presidente de FIFA, confirmó que Irán jugará el Mundial 2026 en Estados Unidos: qué dijo Trump

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reiteró este jueves que Irán disputará sus partidos del Mundial de 2026 en Estados Unidos como estaba previsto, en su discurso de inauguración del 76° Congreso del organismo rector del fútbol mundial en Vancouver. Las autoridades del fútbol se reunieron en la ciudad canadiense en un encuentro de alto riesgo a menos de dos meses de que comience la Copa del Mundo que albergarán conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá. Los desafíos logísticos del mayor Mundial de la historia y la cuestión aún sin resolver de la sanción internacional a Rusia eran temas destacados de la agenda entre los aproximadamente 1.600 delegados de más de 200 asociaciones miembro.

En el inicio de su parlamento, Infantino abordó directamente la gran duda que sobrevuela el Mundial: la participación de la selección de Irán en territorio estadounidense. La presencia del equipo iraní ha estado envuelta en incertidumbre desde el estallido de la guerra en Oriente Medio, desencadenada el 28 de febrero por los ataques estadounidenses e israelíes contra Teherán.

Infantino, quien ha afirmado en repetidas ocasiones que Irán estará en la máxima cita mundialista, reafirmó esa postura al arrancar su intervención ante los delegados en Vancouver. "Permítanme comenzar por confirmar desde el principio que, por supuesto, Irán participará en la Copa del Mundo de la FIFA 2026", dijo Infantino. "Y, por supuesto, Irán jugará en los Estados Unidos de América".

El dirigente del fútbol mundial también afirmó que la FIFA ha logrado recuperar la confianza institucional mediante cambios estructurales, nuevas instancias de control y una mayor transparencia financiera. Como ejemplo, destacó la devolución de 201 millones de dólares por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, fondos incautados a antiguos dirigentes por corrupción, lo que calificó como un hecho inédito.

En el plano económico, el presidente cifró en 300.000 millones de dólares el impacto global del fútbol, con un 70 % concentrado en Europa, y planteó el potencial de crecimiento en otras regiones para alcanzar 500.000 millones de dólares. Indicó que los ingresos de la FIFA han pasado de 6.500 a más de 14.000 millones de dólares en el actual ciclo, con una demanda de entradas que alcanza los 500 millones de solicitudes.

Infantino también pareció intentar acallar las críticas sobre las entradas del Mundial 2026 al afirmar que la organización ha recibido peticiones para 500 millones de entradas y que se ha agotado la totalidad de los billetes puestos a la venta, alrededor del 90 % del aforo total. "Hay entradas caras pero también asequibles", dijo el dirigente suizo en referencia a las críticas sobre el desorbitado precio de muchas entradas.

Donald Trump le dio el OK a Irán

Irán debe enfrentar por el Grupo G en Los Ángeles a Nueva Zelanda (15 de junio), Bélgica (21 de junio) y posteriormente en Seattle a Egipto (27 de junio). Se prevé que su concentración base esté en Tucson, Arizona. Las autoridades iraníes habían barajado la idea de trasladar sus partidos de la fase de grupos a México, una propuesta que ya había sido descartada por Infantino.

En un nuevo giro, la semana pasada se reportó que un enviado especial estadounidense había planteado la posibilidad de que Italia ocupara la plaza mundialista de Irán. Washington se desvinculó de esa propuesta. Tras el discurso de Infantino este jueves, el presidente estadounidense, Donald Trump, dio su aprobación para que el combinado iraní juegue en Estados Unidos.

"Bueno, si Gianni dijo eso, yo estoy OK", dijo a la prensa en el Despacho Oval. "Yo digo 'déjenlos jugar'", enfatizó el presidente de Estados Unidos.

Gianni Infantino le da el premio de la paz de la FIFA a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, en el sorteo del Mundial 2026. Foto: AFP.

Con información de AFP y EFE