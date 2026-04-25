Bentancur volvió a jugar 90 minutos y Santi Bueno hizo historia en la Premier en el Tottenham vs. Wolves

Rodrigo Bentancur fue titular este sábado en la victoria 1-0 ante Wolves por una nueva fecha de la Premier League. El mediocampista disputó los 90 minutos de un encuentro en el que se impusieron con gol de João Palhinha a los 82'.

¡UN GOL PARA SEGUIR LUCHANDO POR LA PERMANENCIA! PALHINHA LOGRÓ EMPUJAR LA PELOTA DE RICHARLISON Y MARCÓ EL 1-0 DEL TOTTENHAM ANTE WOLVES.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/8B6j61EzE1 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 25, 2026

De esta manera, el volante de la selección uruguaya volvió a tener rodaje después del partido anterior ante Brighton que se jugó hace una semana. Aquella vez sumó 68' luego de más de tres meses de recuperación tras el desprendimiento del bíceps femoral que había sufrido el 7 de enero.

Más allá del triunfo, que les permitió dejar atrás una racha adversa de 15 compromisos sin victorias en el marco de la Premier League, los Spurs continúan en zona de descenso.

Con 34 puntos en igual cantidad de fechas, se ubica en el puesto 18, a dos unidades de alcanzar al West Ham, que hoy estaría conservando su categoría.

Santiago Bueno hizo historia en la Premier League con Wolves

El uruguayo Santiago Bueno después de un partido con Wolverhampton ante Grimsby Town por la FA Cup. Foto: AFP.

Santiago Bueno, el defensor central uruguayo de 27 años, hizo historia este sábado al convertirse en el sexto uruguayo con más partidos jugados en la Premier League. En el cruce ante Tottenham llegó a 66 encuentros oficiales e igualó la línea de su compatriota Miguel Britos.

Por delante suyo se ubican Gastón Ramírez (94), Darwin Núñez (95), Rodrigo Bentancur (106), Luis Suárez (110) y Gustavo Poyet (186).

En tanto, por debajo de Bueno se encuentran jugadores de renombre como Diego Forlán (63), Lucas Torreira (63) y Manuel Ugarte (51).