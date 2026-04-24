A pesar del zapatazo de Federico Valverde para el gol de Vinícius, Real Madrid empató y se despide de LaLiga

Al Real Madrid, que tuvo a Federico Valverde como capitán, se le escapó en el final del encuentro la victoria: igualó 1-1 ante Betis y su sueño de pelear por LaLiga de España hasta el final se comienza a esfumar.

El equipo que encabeza técnicamente Álvaro Arbeloa salió al Estadio La Cartuja con el fin de poder sumar de a tres puntos. En ese sentido, logró romper la paridad en el tanteador en el minuto 17 por participación de Valverde.

El futbolista de la selección uruguaya sacó un potente tiro desde afuera del área, que obligó a una buena atajada del arquero Álvaro Valles, aunque el rebote lo aprovechó Vinicius Junior y así estampó el 1-0 ante el Betis.

¡GOOOL DE REAL MADRID! ¡VINÍCIUS NO PERDONÓ!



Luego del disparo de Valverde, Valles dejó un rebote y el brasileño anotó el 1-0 ante Real Betis.#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/6NcCaMZb8M — DSPORTS (@DSports) April 24, 2026

En el segundo tiempo, Valverde estuvo muy cerca de estirar la diferencia en el tanteador. El capitán merengue ensayó una diagonal con pelota, pisó el área, remató, pero el golero Valles justo cerró las piernas para evitar que el balón pasara entre ellas.

Cuando parecía que la victoria era algo definitivo, se dieron una serie de errores en el área merengue y Héctor Bellerín decretó el 1-1 final en el minuto 90+4.

De esta manera, Real Madrid dejó escapar dos puntos importantes para meterle presión al líder de LaLiga de España, el Barcelona de Ronald Araujo, ya que quedó a ocho unidades cuando restan cinco fechas para el final de la temporada.

Jude Bellingham. Foto: AFP.

El Culé aún debe un encuentro por lo que puede recuperar la diferencia de nueve unidades. El elenco dirigido técnicamente por el alemán Hansi Flick se medirá este sábado ante el Getafe de los uruguayos Mauro Arambarri y Martín Satriano en el Coliseum, desde la hora 11:15 (ESPN y Disney+).

Lo que le queda al Real Madrid

Al Merengue le faltan cinco partidos para el final de la temporada y uno de ellos será el clásico ante el Barcelona en el Camp Nou. El domingo 3 de mayo visitará al Espanyol y siete días más tarde volverá a Cataluña para medirse con el Culé.

Estos son los partidos:

Espanyol vs. Real Madrid.

Domingo 3 de mayo.

Barcelona vs. Real Madrid.

Domingo 10 de mayo.

Real Madrid vs. Oviedo

14 de mayo.

Sevilla vs. Real Madrid

17 de mayo.

Real Madrid vs. Athletic.

24 de mayo.

Los números de Federico Valverde

Federico Valverde jugando para Real Madrid. Foto: Real Madrid CF

Federico Valverde ya es una figura excluyente en el Real Madrid. No solo por ser titular y capitán, sino también por su injerencia en los goles del conjunto blanco a lo largo de esta temporada 2025-2026.

Durante esta campaña el futbolista de la selección uruguaya lleva disputados 46 encuentros con la camiseta merengue donde convirtió nueve goles, aportó 13 asistencias, recibió cuatro amarillas y una roja.