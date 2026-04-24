Oro y récord en Juegos Sudamericanos de la Juventud: Antonella Bonomi brilló y Uruguay ganó su tercera medalla

Uruguay festejó en Panamá por los Juegos Sudamericanos de la Juventud, ya que hubo una atleta que logró quedarse con la medalla dorada en los 2000 metros con obstáculos femenino y fue Antonella Bonomi. “Vamos Uruguay”, dijo la deportista al cruzar la meta y darle la tercera medalla de oro a la delegación uruguaya que viajó a Centroamérica.

No solo se quedó con la presea dorada en la prueba, sino que también metió récord sudamericano al completarlo en un tiempo de 6:57.92. Ni bien pasó la meta, Bonomi habló con el Comité Olímpico Uruguayo y contó para quiénes iba este gran logro. “Se lo dedico a mis padres, a mi entrenador y a todas las personas que me hicieron compañía”, sostuvo muy emocionada.

Detrás de la uruguaya quedó la chilena Eloísa Fuschslocher con un tiempo de 7:15.31, mientras que la brasileña Ana Domingues cerró el podio al completar la prueba de los 2000 metros con obstáculos femenino en un tiempo de 7:17.31.

Uruguay va por otra medalla

Este viernes Uruguay irá por otra medalla dorada en los Juegos Sudamericanos de la Juventud: será en tenis mixto compuesto por Sofía Barbosa y Felipe Vázquez que se enfrentarán a los brasileños Leonardo Storck y Eduarda Carbone, a partir de la hora 14:30, en la cancha central.

De esta manera, la pareja uruguaya sabe que, como mínimo, este viernes se adjudicará una medalla que puede ser la de plata o la dorada en la final por el tenis mixto.

Cómo viene Uruguay en el medallero

La delegación uruguaya alcanzó las 13 medallas en los actuales Juegos Sudamericanos de la Juventud, que se llevan a cabo en Panamá. Son tres doradas (Angelina Solari en Natación, Isabella Marenco en Gimnasia y Bonomi en Atletismo), cinco de plata y cinco de bronce.