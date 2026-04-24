El exjugador de uno de los grandes que se retiró del fútbol y deslumbra en la Liga Universitaria

Mauricio Pereyra dejó de jugar al fútbol de manera profesional en diciembre de 2025, habiendo sido tricampeón con Nacional y finalizando el año como ganador de la Liga AUF Uruguaya. Pero no dejó el fútbol, probablemente nunca se desprenda de él. Por eso sigue jugando y ahora lo hace para divertirse, sin las presiones de antes.

Días atrás, el volante ofensivo de 36 años apareció en la foto de la segunda fecha de la categoría mayores de la divisional D de la Liga Universitaria de Deportes junto a sus jóvenes compañeros. Ese día su equipo, la 12 Universitaria, se impuso 3-0 ante Perry VI.

Mauricio Pereyra en la Liga Universitaria de Deportes, categoría Mayores divisional D. Foto: @Stoian_Cristoff

El comienzo fue muy bueno y al momento están invictos, ya que en la primera fecha vencieron 4-1 a Peñarol en calidad de visitantes. La camiseta, como se percibe en la imagen, es negra con una franja roja que rodea el dorsal bordeada por dos líneas blancas.

Cabe recordar que luego de conseguir su tercer título de Campeonato Uruguayo, Pereyra tomó la decisión de colgar los botines y retirarse así con un total de ocho trofeos con la camiseta del Bolso porque además de los títulos anuales en 2008/09, 2010/11 y 2025, ganó el Torneo Apertura 2008/2009, Torneo Apertura 2009/2010, Torneo Clausura 2010/2011, Torneo Intermedio 2024 y Supercopa Uruguaya 2025.

A su vez, disputó un total de 156 partidos con la camiseta del Bolso marcando ocho goles y consiguiendo un récord de 85 triunfos, 41 empates y 30 derrotas.

Su carrera lo llevó a defender las camisetas de Lanús de Argentina, Krasnodar de Rusia y Orlando City de Estados Unidos. Fue con el conjunto norteamericano con el que logró el otro trofeo de su carrera al ganar la US Open Cup en 2022.

En el marco de la selección uruguaya defendió a la Sub 20 en el Sudamericano y en el Mundial de 2009.

Del Colo Romero a Diego Forlán

Casualmente, el Colo Romero había optado por jugar en la 12 Universitaria mientras no tenía equipo en 2020, luego de su paso por el Fortaleza de Brasil.

Entre otros casos recordados, Martín Ligüera también dijo presente en la Liga Universitaria para defender a la Presenior de GOMENSORO UNIVERSITARIO 1982, así como Diego Forlán, que se consagró campeón con Old Boys en la divisional A de la categoría +40 en 2024.

