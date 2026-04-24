Sociedad de Ortopedia y Traumatología del Uruguay apunta contra la operación de futbolistas en el extranjero

La Sociedad de Ortopedia y Traumatología del Uruguay (SOTU) apuntó contra las recientes operaciones de futbolistas en el extranjero. Específicamente habló de "cirugías de artroscopía de hombro y rodilla", tiempo después de los casos de Nahuel Herrera, Abel Hernández y Leonardo Fernández, que fueron intervenidos en Madrid tras sus lesiones defendiendo a Peñarol.

"SOTU comunica a la población que este tipo de cirugías se realizan diariamente en nuestro país a cargo de profesionales uruguayos traumatólogos, excelentemente formados", comenzó expresando el ente en el comunicado que subió a sus historias de Instagram, que además fue reposteado por el Sindicato Anestésico Quirúrgico del Uruguay y la Sociedad de Anestesiología del Uruguay.

La Sociedad además destaca los resultados de las cirugías, manifestando que son "comparables a la literatura internacional y a cualquier lugar del exterior".

Esto se da en el marco de la opción de Peñarol de operar a sus futbolistas en el exterior. Ya había sucedido con Nahuel Herrera, por una lesión en su hombro a comienzos de la temporada, Abel Hernández, que fue afectado por un esguince en su rodilla izquierda, y recientemente con Leonardo Fernández, que sufrió una lesión de ligamentos frente a Santa Fe.

La operación de Leo Fernández

Si bien el club Carbonero tenía la chance de operar al jugador en una mutualista de Montevideo a través de un convenio vigente y a costo cero, se optó otra vez por dar el paso hacia Europa, tal como se hizo con las lesiones de Abel Hernández en la rodilla y de Nahuel Herrera en el hombro.

Peñarol también asumió la totalidad de los gastos de este viaje de Leo: “El club se hace cargo de todo. De los pasajes para que vaya en primera por tener esta lesión, de la estadía de todos los días que tenga que estar allá y por supuesto, de la operación”, dijeron desde la institución Mirasol a Ovación.

En filas aurinegras destacaron la labor de los médicos uruguayos pero también el prestigio que tiene Manuel Leyes, quien es reconocido por haber tratado a jugadores como Luka Modric, Jude Bellingham, Éder Militao, Thibaut Courtois, todos de Real Madrid, a otros deportistas como el ciclista Alberto Contador y también a uruguayos como Mauro Arambarri, Luis Suárez y recientemente a Nahuel Herrera tras sufrir el zaguero una lesión en el hombro.

Por tal motivo, Peñarol decidió que Leo Fernández viajara a Madrid de cara a esta primera instancia de lo que será una larga recuperación.