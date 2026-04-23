El mensaje de apoyo de Leo Fernández para sus compañeros de Peñarol: "No dejemos de confiar en los nuestros"

Leonardo Fernández se sometió a una intervención quirúrgica el pasado martes por la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, que sufrió en los últimos minutos del empate entre Peñarol e Independiente Santa Fe en Bogotá, por la primera fecha del grupo E de la Copa Conmebol Libertadores.

El número 10 aurinegro había entrado al área con pelota dominada y el defensa central colombiano Víctor Moreno se tiró con las dos piernas hacia adelante, cometiéndole una evidente falta que debió ser penal, pero el árbitro venezolano Jesús Valenzuela desestimó y tampoco fue llamado desde el VAR. Fue entonces que Fernández quedó sentido de la rodilla para que horas más tarde se confirmara su lesión luego de la resonancia.

Una vez confirmada su lesión y los meses de recuperación que demanda, el club decidió que Leo Fernández viajara a España para operarse en la clínica del prestigioso doctor Manuel Leyes, que operó hace poco a Nahuel Herrera del homrbo, entre otras estrellas del fútbol mundial.

Una vez que pasó la operación, el jugador de Peñarol habló con los medios y destacó: "Lo que más contento me deja es que se hayan sorprendido lo bien que estaba la rodilla por adentro".

También que tiene la esperanza de definir la temporada con Peñarol, más allá de lo complicado de la lesión: "Como lo dije antes de operarme y lo sostengo: con la ayuda de Dios y de mi fe, seguramente tenga una recuperación muy buena. Confiado de que el proceso va a ser largo, pero espero llegar al final del campeonato con mucha fuerza, estoy seguro de que así va a ser".

El futbolista de 27 años permanecerá una semana más en España para evitar un vuelo largo en los días post operación y luego regresará a Uruguay para continuar su rehabilitación junto al cuerpo médico de Peñarol.

Leonardo Fernández en Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

El mensaje de apoyo de Leo Fernández para sus compañeros de Peñarol

La cuenta oficial de Peñarol publicó una imagen junto al texto: "Recuperación en marcha para nuestro 10. FUERZA, LEO. Estamos todos juntos en esta".

Leo Fernández la compartió junto a un mensaje de aliento hacia sus compañeros del plantel: "Gracias a todos por estar, sigamos apoyándonos como siempre, por que somos diferentes, somos Peñarol. Peleamos juntos hasta el final !!!".

Y continuó: "No dejemos de confiar en los nuestros hoy más que nunca, espalda con espalda como sea, donde sea. Por qué esto, esto es Peñarol !!!".