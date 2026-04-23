Emergencia en Peñarol: las bajas obligadas para visitar a Wanderers y el equipo que podría armar Diego Aguirre

El cúmulo de lesiones y el mal momento deportivo de Peñarol en este pasaje de la temporada 2026 obligan a Diego Aguirre a seguir buscando variantes para encontrar una mejor versión, pero el tiempo apremia y la doble actividad hace que el entrenador no tenga mucho tiempo para trabajar.

Así está planteada la realidad de un equipo que este domingo desde la hora 19:00 visitará a Wanderers en el Estadio Centenario por la fecha 13 del Torneo Apertura y que luego, el miércoles, viajará a San Pablo para jugar el jueves 30 frente a Corinthians por la tercera jornada del Grupo E de la Copa Libertadores.

Y el panorama es poco alentador en un plantel golpeado por lesiones importantes como la de Leonardo Fernández a las que ahora se le suman las del capitán Maximiliano Olivera —desgarro—, y el colombiano Luis Angulo y Lucas Ferreira, ambos con distensión muscular según pudo saber Ovación este miércoles. Además, Matías Arezo, con sobrecarga, tampoco estará a la orden en la fecha 13 del torneo local.

Es por eso que de cara al domingo y teniendo en cuenta que la visita al Estadio Centenario será previa a un viaje importante, es probable que la Fiera apele a la rotación más allá de las ausencias.

¿Quién juega el domingo? En primer lugar y con Washington Aguerre ya habilitado para jugar por Copa Libertadores, hay que ver qué decisión toma Aguirre: si mantiene al artiguense en el equipo o si le da descanso el domingo y lo pone en el arco a Sebastián Britos.

En defensa, las dudas están, por un lado, en el lateral izquierdo ya que Franco Escobar —suspendido por Libertadores— seguirá por la derecha, y por otro, en la zaga central ya que Lucas Ferreira estará ausente y Mauricio Lemos seguramente continúe en el equipo, ahora en compañía de Andrés Madruga o Matías González.

Las opciones de Diego Aguirre para la banda izquierda ante la baja del capitán son pasar Escobar a ese sector y darle ingreso a Kevin Rodríguez por derecha, pero según pudo saber Ovación, la intención del cuerpo técnico es que Diego Laxalt pueda tener minutos para que no viaje a San Pablo sin rodaje tras su paulatino y lento regreso a la actividad.

Franco González al ataque con la pelota en el partido entre Peñarol y Juventud. Foto: Estefanía Leal.

También podría tener minutos Lucas Hernández, quien los necesita tras una larga inactividad por lesión después de una artroscopía en los meniscos y un temita muscular.

En la mitad de la cancha entre Eric Remedi, Nicolás Fernández y Jesús Trindade estará el doble cinco por lo que uno de estos futbolistas esperaría en el banco de suplentes.

Las principales incógnitas aparecen en la ofensiva ya que teniendo en cuenta que Luis Angulo no estará frente a Wanderers, Gastón Togni —quien debe elevar considerablemente su nivel y para eso necesita jugar— se perfila para ser el sustituto y en medio de una eventual rotación en la antesala al viaje a San Pablo, Aguirre podría apelar a Franco González, quien tuvo buenos minutos el lunes frente a Juventud de Las Piedras.

Además, Leandro Umpiérrez repetiría titularidad y a la espera de la recuperación de Matías Arezo pensando en Corinthians, Abel Hernández se perfila para ser otra vez el centrodelantero.