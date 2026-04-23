Peñarol: se confirmó el desgarro de Maxi Olivera; qué se sabe de Luis Angulo, Lucas Ferreira y Matías Arezo

Las alarmas que se encendieron en Peñarol tenían razón de ser. Es que luego del partido ante Juventud de Las Piedras, la preocupación volvió a decir presente en el cuerpo técnico de Diego Aguirre ante una nueva lesión: la de Maximiliano Olivera. El capitán solo pudo jugar cinco minutos ante el pedrense en el Campeón del Siglo y en la jornada de este miércoles se confirmó la entidad de la misma.

Según pudo saber Ovación con fuentes aurinegras, el lateral izquierdo del Carbonero sufrió un desgarro y eso lo dejará fuera de las canchas —al menos— por los próximos 21 días, que suele ser el tiempo estimado para este tipo de lesiones.

Cabe recordar que Olivera ya se había perdido varios encuentros de la temporada luego de lesionarse el amistoso de pretemporada ante Colo Colo, lo que lo dejó sin jugar los primeros cinco partidos e incluso hubo un sexto encuentro, más allá de que en el medio disputó 11 minutos en el clásico ante Nacional.

Tras la recuperación, volvió a ser titular indiscutido en ese sector, más allá de la presencia de otros futbolistas como Lucas Hernández o Diego Laxalt, que también son naturales en ese puesto. Jesús Trindade, fue quien se ocupó de reemplazar a Olivera en el juego frente al equipo de Sergio Blanco.

¿Qué pasa con Luis Angulo, Lucas Ferreira y Matías Arezo?

Los casos de los tres jugadores son distintos al del capitán aurinegro, pero también son seguidos de cerca por el cuerpo técnico de Peñarol y por la sanidad teniendo en cuenta que al plantel se le vienen muchos desafíos en pocos días porque debe enfrentar a Wanderers, Corinthians, Defensor Sporting y Platense en apenas 11 días, con ambos encuentros del certamen internacional como visitante.

Luis Angulo fue otro de los futbolistas que se retiró del campo de juego ante Juventud de Las Piedras con un dolor y luego de pedir del cambio al banco. En este caso se trató de una distensión muscular, por lo que no llegó a desgarro. Lo mismo ocurrió con Lucas Ferreira quien, a pesar de jugar todo el partido ante el pedrense, también sufrió una distensión. No hay que perder de vista que el zaguero es el futbolista con más minutos del plantel en la actual temporada con 1.229.

Luis Angulo se retiró lesionado del partido ante Juventud. Foto: Estefanía Leal.

Por su parte, Matías Arezo no sufrió lesión, pero por segundo partido consecutivo no estaría convocado para enfrentar a Wanderers el próximo domingo (19:00) en el Estadio Centenario, pensando en el encuentro ante el Corinthians en Brasil, a disputarse el jueves 30 a las 21:00.

Es así que Diego Aguirre sabe que no podrá contar con Maximiliano Olivera y tampoco tendría a Luis Angulo, Lucas Ferreira ni Matías Arezo para medirse ante el Bohemio y se sumarían a la lista que ya cuenta con Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Javier Cabrera y Leonardo Fernández.