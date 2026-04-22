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El País Ovación Fútbol

Confirmados los árbitros de la fecha 13: Mathías De Armas arbitrará a Nacional y Leodán González a Peñarol

La etapa se jugará entre viernes y lunes, tendrá además a Gustavo Tejera, en el partido del líder, Racing, visitando a Cerro Largo en el Ubilla de Melo.

El País
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22/04/2026, 19:10
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Leodán González, el árbitro del Progreso vs. Liverpool.
Leodán González, el árbitro del Progreso vs. Liverpool.
Foto: Ignacio Sánchez.

Se designaron los árbitros de la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya, que se jugará entre el viernes y lunes. Mathías De Armas y Leodán González encabezarán el cuerpo arbitral en los partidos de los grandes, mientras que Gustavo Tejera estará en el partido del líder, Racing.

El jugador que recuperó Nacional para el cruce ante Danubio por la fecha 13 del Torneo Apertura

La etapa juega puntos que pueden ser definitivos en la disputa del primer torneo corto del año, donde el Cervecero podrá quedarse con la copa, si Peñarol y Deportivo Maldonado no consiguen los tres puntos.

Tejera será quien esté a cargo de pitar el partido entre Cerro Largo y Racing. La particularidad es que el árbitro internacional, estuvo en la única derrota de la Escuelita en el certamen, cuando en la primera fecha fue superado 4-2, por Deportivo Maldonado.

Peñarol será dirigido por Leodán González por segunda vez en el año. El árbitro que encabezará el cuerpo arbitral en la visita del Carbonero a Wanderers, había estado en la caída 2-1 del equipo de Diego Aguirre frente a Central Español, en Maldonado. Aquella noche fue acompañado por Daniel Rodríguez en el VAR, que también estará ante el Bohemio. Este último, también estuvo en cabina, el día en el que el Mirasol cayó frente a Racing, donde el Carbonero reclamó un penal sobre Gastón Togni, que fue desestimado.

Por su parte, Mathías De Armas será quien imparta justicia en el encuentro entre Nacional y Danubio. El árbitro volverá al ruedo local tras haber dirigido el Sudamericano Sub 17, y precisamente a por el torneo uruguayo, el último encuentro que pitó, fue el que el tricolor derrotó a Montevideo City Torque en el Estadio Charrúa.

Árbitros de la fecha 13 del Torneo Apertura

VIERNES 24 DE ABRIL

Montevideo City Torque vs. Boston River
Hora: 19.30
Estadio: Charrúa
Árbitro: Leandro Lasso
Asistentes: Héctor Bergalo y Heber Godoy
Cuarto: Federico Río
VAR: Javier Feres y Richard Trinidad

SÁBADO 25

Juventud vs. Liverpool
Hora: 12.00
Estadio: Parque Artigas
Árbitro: Hernán Heras
Asistentes: Nicolás Tarán y Pablo Álvez
Cuarto: Jonathan de León
VAR: Andrés Cunha y Federico Piccardo

Deportivo Maldonado vs. Albion
Hora: 15.30
Estadio: Campus Domingo Bugueño Miguel
Árbitro: Javier Burgos
Asistentes: Carlos Barreiro y Julián Pérez
Cuarto: Juan Cianni
VAR: Christian Ferreyra y Diego Riveiro

Nacional vs. Danubio
Hora: 19.00
Estadio: Gran Parque Central
Árbitro: Mathías De Armas
Asistentes: Mathías Muniz y Marcos Rosamen
Cuarto: Felipe Vikonis
VAR: Antonio García y Javier Irazoqui

DOMINGO 26

Central Español vs. Cerro
Hora: 10.00
Estadio: Parque Palermo
Árbitro: Esteban Ostojich
Asistentes: Agustín Berisso y Alberto Píriz
Cuarto: Andrés Martínez
VAR: Andrés Matonte y Andrés Nievas

Cerro Largo vs. Racing
Hora: 15.30
Estadio: Municipal Arq. Antonio Eleuterio Ubilla
Árbitro: Gustavo Tejera
Asistentes: Horacio Ferreiro y Sebastián Schroeder
Cuarto: Kevin Fontes
VAR: Jonathan Fuentes y Marcelo Alonso

Wanderers vs. Peñarol
Hora: 19.00
Estadio: Centenario
Árbitro: Leodán González
Asistentes: Pablo Llarena y Federico Piccardo
Cuarto: Federico Modernell
VAR: Daniel Rodríguez y Santiago Fernández

LUNES 27

Defensor Sporting vs. Progreso
Hora: 19.30
Estadio: Luis Franzini
Árbitro: Augusto Olmos
Asistentes: Martín Soppi y Javier Irazoqui
Cuarto: Elías Lorenzo
VAR: Yimmy Álvarez y Franco Mieres

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