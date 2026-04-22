Confirmados los árbitros de la fecha 13: Mathías De Armas arbitrará a Nacional y Leodán González a Peñarol

Se designaron los árbitros de la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya, que se jugará entre el viernes y lunes. Mathías De Armas y Leodán González encabezarán el cuerpo arbitral en los partidos de los grandes, mientras que Gustavo Tejera estará en el partido del líder, Racing.

La etapa juega puntos que pueden ser definitivos en la disputa del primer torneo corto del año, donde el Cervecero podrá quedarse con la copa, si Peñarol y Deportivo Maldonado no consiguen los tres puntos.

Tejera será quien esté a cargo de pitar el partido entre Cerro Largo y Racing. La particularidad es que el árbitro internacional, estuvo en la única derrota de la Escuelita en el certamen, cuando en la primera fecha fue superado 4-2, por Deportivo Maldonado.

Peñarol será dirigido por Leodán González por segunda vez en el año. El árbitro que encabezará el cuerpo arbitral en la visita del Carbonero a Wanderers, había estado en la caída 2-1 del equipo de Diego Aguirre frente a Central Español, en Maldonado. Aquella noche fue acompañado por Daniel Rodríguez en el VAR, que también estará ante el Bohemio. Este último, también estuvo en cabina, el día en el que el Mirasol cayó frente a Racing, donde el Carbonero reclamó un penal sobre Gastón Togni, que fue desestimado.

Por su parte, Mathías De Armas será quien imparta justicia en el encuentro entre Nacional y Danubio. El árbitro volverá al ruedo local tras haber dirigido el Sudamericano Sub 17, y precisamente a por el torneo uruguayo, el último encuentro que pitó, fue el que el tricolor derrotó a Montevideo City Torque en el Estadio Charrúa.

Árbitros de la fecha 13 del Torneo Apertura

VIERNES 24 DE ABRIL

Montevideo City Torque vs. Boston River

Hora: 19.30

Estadio: Charrúa

Árbitro: Leandro Lasso

Asistentes: Héctor Bergalo y Heber Godoy

Cuarto: Federico Río

VAR: Javier Feres y Richard Trinidad

SÁBADO 25

Juventud vs. Liverpool

Hora: 12.00

Estadio: Parque Artigas

Árbitro: Hernán Heras

Asistentes: Nicolás Tarán y Pablo Álvez

Cuarto: Jonathan de León

VAR: Andrés Cunha y Federico Piccardo

Deportivo Maldonado vs. Albion

Hora: 15.30

Estadio: Campus Domingo Bugueño Miguel

Árbitro: Javier Burgos

Asistentes: Carlos Barreiro y Julián Pérez

Cuarto: Juan Cianni

VAR: Christian Ferreyra y Diego Riveiro

Nacional vs. Danubio

Hora: 19.00

Estadio: Gran Parque Central

Árbitro: Mathías De Armas

Asistentes: Mathías Muniz y Marcos Rosamen

Cuarto: Felipe Vikonis

VAR: Antonio García y Javier Irazoqui

DOMINGO 26

Central Español vs. Cerro

Hora: 10.00

Estadio: Parque Palermo

Árbitro: Esteban Ostojich

Asistentes: Agustín Berisso y Alberto Píriz

Cuarto: Andrés Martínez

VAR: Andrés Matonte y Andrés Nievas

Cerro Largo vs. Racing

Hora: 15.30

Estadio: Municipal Arq. Antonio Eleuterio Ubilla

Árbitro: Gustavo Tejera

Asistentes: Horacio Ferreiro y Sebastián Schroeder

Cuarto: Kevin Fontes

VAR: Jonathan Fuentes y Marcelo Alonso

Wanderers vs. Peñarol

Hora: 19.00

Estadio: Centenario

Árbitro: Leodán González

Asistentes: Pablo Llarena y Federico Piccardo

Cuarto: Federico Modernell

VAR: Daniel Rodríguez y Santiago Fernández

LUNES 27

Defensor Sporting vs. Progreso

Hora: 19.30

Estadio: Luis Franzini

Árbitro: Augusto Olmos

Asistentes: Martín Soppi y Javier Irazoqui

Cuarto: Elías Lorenzo

VAR: Yimmy Álvarez y Franco Mieres