Cómo se juega el Torneo Intermedio, cuándo se interrumpe y qué fechas se juegan durante el Mundial 2026

El 2026 no es un año más futbolísticamente hablando porque es año de Mundial: entre el jueves 11 de junio y el domingo 19 de julio se juega el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos, el más largo y numeroso en cuanto a selecciones participantes de la historia.

En ese sentido, las ligas de los 48 países que formarán parte de la fiesta del fútbol mundial se verán interrumpidas durante un período relativamente prolongado, entre ellas la Liga AUF Uruguaya, que deberá pausar el popular Torneo Intermedio luego de algunas fechas.

Mientras que el Torneo Apertura está previsto para terminar el fin de semana del sábado 9 y domingo 10 de mayo, el Intermedio debería comenzar el fin de semana siguiente del sábado 16 y domingo 17.

La Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó a Ovación que está previsto que se jueguen cuatro fechas del Intermedio antes de la interrupción por el Mundial de selecciones.

La cuarta fecha del Intermedio está fijada para el fin de semana del sábado 6 y domingo 7 de junio, tres días previo al inicio del Mundial. En ese momento habrá una interrupción del campeonato uruguayo que durará más de un mes, pero se reanudará antes del 19 de julio, fecha cuando termina el Mundial.

El Intermedio se reanudará con la quinta fecha, fijada para el 11 y 12 de julio, e incluso la sexta fecha se jugaría en simultáneo a la definición del Mundial: sábado 18 y domingo 19 del séptimo mes del año.

Quedando así por jugar solo la última fecha del Intermedio y la final, una vez que ya haya finalizado la Copa del Mundo de la FIFA 2026.