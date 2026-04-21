Nacional fue multado por octava vez en 2026 tras el accionar de sus hinchas: a cuánto sube la cifra millonaria

Nacional recibió una nueva multa por el accionar de sus hinchas durante la visita a Deportivo Maldonado por la fecha 11 del Torneo Apertura. De acuerdo a lo notificado por la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), se le estableció una sanción de 65 unidades reajustables por "responsabilidad objetiva de los clubes", el no cumplimiento de lo dispuesto en el protocolo de seguridad de AUF y el uso de banderas no permitidas por parte de su parcialidad.

El monto a pagar por el Bolso en esta ocasión equivale a $124.437,3, pero se convirtió en la octava multa para la institución en lo que va del año.

La primera se dio en la Supercopa Uruguaya disputada ante Peñarol por el lanzamiento de pirotecnia y bengalas, los incidentes registrados y la exhibición de banderas no permitidas.

El banderazo de los hinchas de Nacional en el Gran Parque Central previo a la final de la Liga AUF Uruguaya. Foto: Ignacio Sánchez.

En el cruce de la tercera fecha ante Progreso en el Estadio Landoni de Durazno volvió a recibir una multa económica de 15 unidades reajustables, por entonces unos $27.000, y también en el clásico de la cuarta fecha. En aquella ocasión fue una multa de 150 UR ($277.774,5) por el uso de banderas, pirotecnia, proyectiles que lanzaron hacia la cancha y cánticos ofensivos y violentos.

En tanto, en la quinta y la sexta jornada del Apertura recibió una multa de 35 UR (unidades reajustables), lo que equivale a $ 66.904.

Durante el cruce ante Defensor Sporting en el Franzini por la séptima fecha se detectaron banderas no permitidas que derivaron en una sanción de 25 UR para el tricolor, unos $47.788.

En el partido ante Central Español, disputado en el Gran Parque Central, la multa fue de 55 unidades reajustables, unos $105.134, y en la siguiente contra Deportivo Maldonado fue de 45 UR ($86.149).

La suma total en lo que va de la temporada 2026 escala a 605 unidades reajustables, que equivalen a $1.158.224,1. A su vez, en el partido disputado ante Boston River en Florida, que significó el debut en el Apertura, recibió una advertencia, y a la fecha siguiente fue apercibido contra Racing en el Gran Parque Central.

Sebastián Coates y su comodidad en la zaga de Nacional

Sebastiàn Coates en conferencia de prensa de Nacional en Los Céspedes. Foto: Leonardo Mainé.

Sebastián Coates, capitán de Nacional, habló este martes por la mañana en la Ciudad Deportiva Los Céspedes y elogió a sus actuales compañeros en la defensa: “Me siento muy cómodo compartiendo la zaga con Rogel, Calione y Viera. No estaría bueno decir públicamente que estamos extrañando a Julián y a Christian. Creo que tenemos muy buen equipo y obviamente que al principio cuesta porque nos tenemos que conocer y capaz hay otras dinámicas que tenemos que conocer de los compañeros, pero hoy estamos mejorando y creo que se ha notado en estos último partidos".