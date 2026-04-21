Pavel Núñez: "Un adulto en cuerpo de joven" y un afán de superación que sorprendió a todos en Nacional

Recién jugó su segundo partido como titular en Nacional y acumula un puñado de minutos en Primera División, pero ha sido uno de los arropados desde el inicio por Jorge Bava. Generó el primer penal contra Liverpool (la mano de Laquidaín), también la falta de Kevin Amaro en el segundo, y tuvo un mano a mano que le contuvo Martín Campaña. Pavel Núñez está trabajando en silencio, pero va por el camino correcto. Llegó con bajo perfil de su Colonia natal, pasó una prueba y empezó a jugar en la Sub 16 en 2022; vivió en la casita de Nacional junto a compañeros como Gonzalo Petit, Thiago Helguera y Tomás Viera y viviendo en Montevideo terminó el secundario.

“Era un delantero con características diferentes a las de Petit, que era el 9 de su generación. Pensamos que nos podía aportar desde ese lugar. Me tocó ascender con la categoría a la Sub 17 y después a la Sub 19, o sea que lo tuve los cuatro años. Vino como recambio de Gonzalo, pero ya en Sub 16 terminó jugando” le dice a Ovación el DT Santiago Espasandín, un profesional de muy buenas referencias en la interna tricolor.

En formativas, Pavel jugó en los tres puestos de ofensiva en un 4-3-3 aunque de delantero centro es donde más jugó, más aún cuando Petit fue ascendido a Primera tempranamente. “Nos está sorprendiendo a todos por su evolución. Sinceramente nunca pensamos que podía llegar a donde llegó, teníamos esperanza, porque es un jugador de equipo, es muy noble, siempre pone por delante el equipo y eso en un deporte colectivo es clave”, admite el profesional, que puntualiza: “Se ha superado un montón en sus recursos. Tiene potencia, fuerza y velocidad. Es un jugador que le pone mucho énfasis a lo que tiene que mejorar, no tenemos dudas que seguirá mejorando. Ojalá le vaya bárbaro”.

Santiago Espasandín, DT de las formativas de Nacional. Foto: El País.

Pavel Núñez es de esos jugadores que siente un amor incondicional por Nacional. Con cara de niño todavía, y junto al directivo Antonio Palma, en diciembre de 2024 firmó su primer contrato como profesional y siempre recordó la importancia de su familia. “Es un botija sensacional. La otra faceta por la que se destaca es la de liderazgo, es competitivo, ganador, que está en todos los detalles; la verdad es que es un adulto en el cuerpo de un joven, y sabe todo, lo que tiene que hacer él y sus compañeros, por eso compite como compite” cierra Espasandín, quien lo tuvo como capitán en sus equipos.

Debutó con Martín Lasarte en un amistoso en el verano de 2025 contra San Lorenzo y ahora Jorge Bava lo quiere potenciar. Pavel, que se llama así por el checo Nedved, tiene todo para seguir creciendo en Nacional.

Santiago Espasandín, cuatro año junto a la evolución del delantero coloniense

Pavel Núñez fue dirigido en Sub 16, Sub 17 y los dos años de Cuarta División por el reconocido DT de formativas de Nacional, que destacó su capacidad de adaptación y sus ganas de querer superarse. “Se destaca también por el liderazgo”, subrayó