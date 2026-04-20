Pavel Núñez, el joven con nombre de ídolo checo, que terminó siendo clave en la victoria de Nacional

Por segundo partido consecutivo, Pavel Núñez fue titular en el once de Nacional. Esta vez lo hizo al lado de Maximiliano Gómez y el joven delantero fue muy gravitante en el triunfo del Bolso porque más allá de que no anotó, complicó (y mucho) a la defensa de Liverpool.

Sin ir más lejos, fue el joven delantero nacido en Colonia quien peleó una pelota que parecía prácticamente perdida con Santiago Laquidain a quien pechó -de forma legal al entender de los árbitros- para que el esférico termine pegando en la mano del zaguero y termine siendo penal que fue el 1-0 del Bolso.

El atacante que lleva su nombre en homenaje a Nedved -exquisito exfutbolista de República Checa de recordado pasaje por Lazio y Juventus de Italia- no se conformó con ello y estuvo muy cerca de anotar su propio gol luego de un despeje en falso que lo dejó a mano a mano con Campaña, aunque el experimentado arquero le achicó bien el ángulo de remate.

Eso sí, siguió complicando a la defensa negriazul y pocos minutos después cayó dentro del área. Kevin Amaro lo golpeó en la pierna antes de despejar una pelota y tras la revisión en el VAR, Esteban Ostojich sancionó la infracción y le dio la chance a Maximiliano Gómez de hacer su doblete y establecer el 2-1 parcial del Bolso.

Bajo una lluvia de aplausos que cayeron de las tribunas del Estadio Centenario se retiró a los 77’ para dejarle su lugar a Tomás Verón Lupi que sentenció el 3-1 final.

Pavel Núñez y Maximiliano Gómez en la previa del partido entre Liverpool y Nacional. Foto: Darwin Borrelli.

Junto a él, también tuvo su titularidad Agustín Dos Santos, que jugó 45 minutos en la mitad de cancha, antes de que ingrese Juan Cruz de los Santos para el complemento. Además, volvió a sumar minutos Rodrigo Martínez que ingresó sobre el final por Luciano Boggio.

“Contento con los chicos que tuvieron su debut en la Copa, no es un detalle menor. Hoy Pavel (Núñez) fue titular y Agustín (Dos Santos) también, después se dio el ingreso de Luciano. Vienen trabajando bien y reconforta que chicos de la casa puedan jugar”, sentenció Bava.