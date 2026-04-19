Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Fútbol
En vivo

EN VIVO | Liverpool vs. Nacional por el Torneo Apertura 2026: seguí en directo el minuto a minuto

Luego de dos derrotas consecutivas a nivel local, el Bolso intentará cortar la racha negativa enfrentando al negriazul que viene de vencer a Peñarol como visitante.

Pablo Cupese
Actualizado: 19/04/2026, 14:30
Compartir esta noticia
Luciano Boggio grita con euforia junto a sus compañeros el segundo gol de Nacional.
Foto: Estefanía Leal.
Liverpool vs. Nacional:

El Estadio Centenario recibe el encuentro por la fecha 12 del Torneo Apertura donde se enfrentan Liverpool y Nacional.

Liverpool (probable): Martín Campaña; Facundo Perdomo, Santiago Strasorier, Santiago Laquidain, Enzo Castillo; Martín Rabuñal, Nicolás Garayalde, Ezequiel Olivera; Kevin Amaro, Ruben Bentancourt, Lucas Acosta. DT: Gustavo Ferrín.

Nacional (probable): Luis Mejía; Paolo Calione, Agustín Rogel, Sebastián Coates;
Baltasar Barcia, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Nicolás Rodríguez; Nicolás Lodeiro; Maxi Gómez, Tomás Verón Lupi. DT: Jorge Bava.

Árbitro: Esteban Ostojich.
Asistentes: Carlos Barreiro y Franco Mieres.
Cuarto árbitro: Juan Cianni.
VAR: Christian Ferreyra y Santiago Fernández.
Hora: 19:30.
TV: DSports, los cables de Montevideo y el interior. En streaming estará disponible en Disney+ y Antel TV.
Estadio: Centenario.

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

LiverpoolNacionalTorneo AperturaLiga AUF UruguayaEn vivo