EN VIVO | Liverpool vs. Nacional por el Torneo Apertura 2026: seguí en directo el minuto a minuto

El Estadio Centenario recibe el encuentro por la fecha 12 del Torneo Apertura donde se enfrentan Liverpool y Nacional.
Liverpool (probable): Martín Campaña; Facundo Perdomo, Santiago Strasorier, Santiago Laquidain, Enzo Castillo; Martín Rabuñal, Nicolás Garayalde, Ezequiel Olivera; Kevin Amaro, Ruben Bentancourt, Lucas Acosta. DT: Gustavo Ferrín.
Nacional (probable): Luis Mejía; Paolo Calione, Agustín Rogel, Sebastián Coates;
Baltasar Barcia, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Nicolás Rodríguez; Nicolás Lodeiro; Maxi Gómez, Tomás Verón Lupi. DT: Jorge Bava.
Árbitro: Esteban Ostojich.
Asistentes: Carlos Barreiro y Franco Mieres.
Cuarto árbitro: Juan Cianni.
VAR: Christian Ferreyra y Santiago Fernández.
Hora: 19:30.
TV: DSports, los cables de Montevideo y el interior. En streaming estará disponible en Disney+ y Antel TV.
Estadio: Centenario.