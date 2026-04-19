Polémicas por doquier en el Centenario por los dudosos penales cobrados por Ostojich en Liverpool-Nacional

Liverpool y Nacional empatan 1-1 producto de los goles de Maximiliano Gómez y Rubén Bentancourt con remates desde los 12 pasos. El negriazul fue superior en los 45 minutos iniciales.

Dos goles. Dos penales. Dos polémicas. El primer tiempo de Liverpool y Nacional en el marco de la fecha 12 del Torneo Apertura estuvo marcado por la superioridad del negriazul (aunque sin plasmarla en situaciones claras de gol) y por las dos penas máximas cobradas por el árbitro Esteban Ostojich.

A favor del árbitro, es que en ambas incidencias no lo llamó el VAR, por lo que sus colegas de la cabina (Christian Ferreyra y Santiago Fernández) estuvieron de acuerdo con la determinación del juez principal. Hubo mucha protesta de los futbolistas en cada pitazo, pero Ostojich le explicó a los capitanes, Martín Rabuñal y Sebastián Coates, su decisión. Lo hizo con calma y transmitiendo tranquilidad.

Una mano evitable de Liverpool en el área derivó en este penal, muy bien ejecutado por Maxi Gómez. Y pocos minutos después, Rubén Betancourt hizo lo propio, pero con un penal a favor de Liverpool extraordinariamente pateado por el ex delantero tricolor. ¡Empate a 1 en el… pic.twitter.com/8WOtndjZb8 — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) April 19, 2026

En la primera incidencia, sobre el minuto 17, el zaguero Laquidaín y el juvenil Pável Núñez cuerpearon por la pelota, el delantero le metió el hombro sin hacerle falta (aunque esto es lo más interpretativo de la jugada), lo que descolocó al argentino que, con su brazo extendido, la pelota le pegó en la mano. El pitazo de Ostojich demoró unos instantes, pero llegó en tiempo y forma. Es indiscutible que la pelota pego en el brazo extendido del jugador negriazul, y para el juez no fue falta previa de Núñez. Así Maxi Gómez puso el 1-0 con un tiro fuerte y cruzado, en un momento donde Nacional no merecía el gol.

Esteban Ostojich sanciona el penal en el partido entre Liverpool y Nacional. Foto: Darwin Borrelli.

Pasaron siete minutos y llegó el penal para Liverpool. El volante Ezequiel Olivera enganchó frente a tres jugadores del Bolso sobre el borde del área grande, cuando parecía que salía de ese sector, volvió a enganchar al medio, y en ese instante es que Lucas Rodríguez —de flojo primer tiempo— le tira una patada al futbolista de La Cuchilla que queda tendido en la cancha.

Hubo impacto más allá de la exageración en la caída de Olivera. Fue una infracción leve en la que el jugador de Nacional arriesgó de forma innecesaria. Fue una jugada similar a la que ocurrió sobre la hora en el Paladino este sábado, cuando Gustavo Tejera cobró penal por una leve infracción de Fabricio Formiliano en el partido en el que Progreso derrotó a Wanderers 2-1.

Siguieron los penales en el segundo tiempo

Si en el primer tiempo hubo polémicas, el segundo tiempo no se quedó atrás porque apareció otro penal, pero esta vez a instancias del VAR comandado por Christian Ferreyra y Santiago Fernández.

Es que Ostojich no había percibido en campo una clara infracción de Kevin Amaro en perjuicio de Pável Núñez cuando el polifuncional observaba la pelota e intentó rechazar impactando contra la parte posterior de la rodilla del atacante juvenil que minutos antes había tenido un mano a mano que atajó de buena forma Martín Campaña.

Acertada intervención del VAR y Gómez puso el 2-1 con otra certera definición