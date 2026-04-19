Maldonado campeón de la Copa de Selecciones OFI tras 20 años: mirá los goles de la final contra Salto

Maldonado volvió a gritar campeón en la Copa Nacional de Selecciones de OFI luego de 20 años: empató 1-1 frente a Salto en San Carlos y se quedó con la serie con un global de 2-1 que se celebró en todo el departamento.

El equipo fernandino llegaba con ventaja por el 1-0 conseguido en la ida en el Ernesto Dickinson, pero la revancha fue más exigente de lo previsto.

En el primer tiempo, Salto mostró mejor funcionamiento colectivo, manejó la pelota con criterio y golpeó cerca del descanso por intermedio de Nicolás Arbiza, igualando la serie y sembrando incertidumbre en el local.

El gol de la ilusión salteña.



Nicolás Arbiza le puso condimento a la final con su tanto para Salto Capital pic.twitter.com/mhMjSnD6F1 — Copa de Selecciones OFI (@OFIselecciones) April 19, 2026

El descanso le dio respiro al equipo local tras el asedio que planteó el conjunto salteño luego de encontrar el gol para pasar de largo en el marcador global.

Pero en el complemento se emparejó el juego luego de una incidencia clave en el trámite. Salto sufrió dos expulsiones y quedó con nueve jugadores. Fue una confusión generalizada que además derivó en otra expulsión en el banco salteño.

Con superioridad numérica y empuje desde las tribunas, Maldonado adelantó líneas y fue con decisión por el empate.

𝙀𝙡 𝙜𝙤𝙡 𝙙𝙚𝙡 𝙘𝙖𝙢𝙥𝙚𝙤𝙣𝙖𝙩𝙤



Matías Tavares de cabeza a la Copa para Maldonado #NuestroMundial pic.twitter.com/CxHY0fpmMY — Copa de Selecciones OFI (@OFIselecciones) April 19, 2026

A los 72 minutos, Matías Tavárez, goleador del equipo en el torneo, marcó el 1-1 que terminó siendo definitivo. En el tramo final, el conjunto de Pablo Aníbal de León administró la ventaja global con inteligencia y aseguró la consagración.

Maldonado volvió a reinar en el fútbol del interior: es el sexto título en la Copa de Selecciones OFI para el combinado fernandino, que fue campeón en 1981, 1989, 1994, 2001, 2006 y 2026.