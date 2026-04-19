Bayern Munich imparable: campeón de la Bundesliga otra vez y dueño absoluto del fútbol alemán
El gigante bávaro goleó 4 a 2 al Stuttgart y conquistó su 35ª liga, consolidando una hegemonía histórica: ganó 13 de las últimas 14 temporadas y lideró el torneo de principio a fin.
El Bayern Múnich volvió a confirmar su dominio en la Bundesliga al consagrarse campeón por 35ª vez en su historia tras derrotar 4 a 2 al Stuttgart en el Allianz Arena. El título llegó con cuatro fechas de anticipación y reafirma una supremacía que no encuentra discusión en el fútbol alemán.
El equipo dirigido por Vincent Kompany firmó una campaña arrolladora: suma 79 puntos en 30 partidos, con 25 victorias, cuatro empates y apenas una derrota. Además, lideró el campeonato desde la primera jornada, tras el 6-0 inicial ante Leipzig, y nunca soltó la cima, una muestra más de su regularidad y contundencia.
La remontada ante Stuttgart reflejó esa superioridad. Tras el 0-1 inicial, el Bayern liquidó el partido en una ráfaga de seis minutos con goles de Raphaël Guerreiro, Nicolas Jackson y Alphonso Davies. En el complemento, Harry Kane selló la goleada y alcanzó los 32 tantos en la Bundesliga, siendo el máximo artillero del torneo y acumulando 51 goles en la temporada.
En ataque, los números son impactantes: 109 goles en 30 fechas, superando el histórico registro de 101 anotaciones del Bayern de 1971/72, liderado por Gerd Müller. Además, el equipo logró remontar siete partidos en los que comenzó perdiendo, sumando 25 puntos en esas situaciones, otro indicador de su fortaleza competitiva.
La hegemonía reciente del Bayern es abrumadora: ganó 13 de las últimas 14 Bundesligas. La única excepción fue la temporada 2023-24, cuando el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso cortó la racha. Desde el año 2000, el club bávaro conquistó 20 de las 27 ligas disputadas, dejando muy atrás a históricos como el Borussia Dortmund, que suma ocho títulos, o el Núremberg, con nueve.
Pero el Bayern no se detiene. También sigue en carrera en la Copa de Alemania, donde disputará semifinales, y en la Champions League, en la que enfrentará al París Saint-Germain en busca de otra final europea. Con números de récord y una constancia aplastante, el gigante bávaro sigue ampliando una era dorada que parece no tener fin.
Con información de EFE y AFP.
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