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Agenda Deportiva del 19 de abril de 2026

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19/04/2026, 04:00
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Jorge Bava, entrenador de Nacional, analizando el partido del tricolor ante Deportes Tolima por Copa Libertadores.
Jorge Bava, entrenador de Nacional, analizando el partido del tricolor ante Deportes Tolima por Copa Libertadores.
Foto: Estefanía Leal.

Juega Nacional y hay clásico en Argentina

Además hay finales en tenis y grandes partidos en Premier League

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