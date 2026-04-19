A pesar de un increíble blooper de Donnarumma, Manchester City le gano al Arsenal una "final" por la Premier

La carrera por el título de la Premier League está en su recta final. El Arsenal mantiene el primer puesto, pero con solo tres puntos de diferencia respecto al Manchester City que tiene un partido pendiente, ante el Crystal Palace en el Etihad, y que puede alcanzar al conjunto de Londres en cuanto se ponga al día en el calendario. La ventaja de los Gunners en la cima llegó a ser de doce puntos, pero tras la victoria de los Citizens este domingo, se acortó a solo tres unidades

La diferencia de goles general puede ser decisiva y marcar el destino final. Todo ello a falta de cinco jornadas por disputar. Los dos dependen de si mismos. El título que parecía en manos del equipo de Mikel Arteta,que en dos semanas jugará las semifinales de la Champions League ante Atlético de Madrid. La mala racha de los Gunners fue aprovechada por el Manchester City, que llega a este tramo final al alza. Al contrario que su rival. El Arsenal, que lleva veintidós años sin ganar la Premier, solo ha ganado uno de sus seis últimos partidos, incluido el disputado en el Etihad, donde todo pudo pasar, pero fue definidio por Erling Haaland sobre la hora de juego.

Los 'gunners', que han perdido tres partidos seguidos en competiciones domésticas, se salvaron ya a los cuatro minutos en un error de David Raya que estuvo a punto de aprovechar Haaland, aunque fue Rayan Cherky el dolor de cabeza de los visitantes. Suyo fue un tiro a un palo en ese mismo minuto y el gol que abrió el marcador al borde del cuarto de hora. En plena ida y vuelta, el francés aprovechó la acción gestada a partir de un mal despeje de Piero Hincapie que recogió Matheus Nunes. Chreky, dentro del área, sorteó a varios defensas y cruzó la pelota fuera del alcance de Raya.

¡UFFF LO QUE HIZO CHERKI POR FAVOR! ¡GOLAZO DEL MANCHESTER CITY, QUE LE QUIERE ALCANZAR AL ARSENAL!



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Pero la ventaja le duró al City apenas tres minutos porque un gran error de Gianluigi Donnarumma devolvió al partido al conjunto de Arteta. En un saque de banda, la pelota le llegó al meta italiano. Presión de Kai Havertz, que se interpuso en el intento de pase de arquero y la pelota terminó directamente en la red. Blooper total de Gigio.

¡NOOO GIGIO! ¡BLOOPER DE DONNARUMMA Y GOL DE HAVERTZ PARA EL ARSENAL!



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Después fue un ida y vuelta. Declan Rice evitó otro gol del City, a la media hora, y ya en la segunda parte se dejó ver Haaland, hasta ese momento desasistido. Primero con un tiro que dio en el palo derecho, tras un córner, y después con el gol, justo después de que el Arsenal se sacudiera el dominio Citizen con el que arrancó la segunda parte. Donnarumma salvó un mano a mano con Kai Havertz en el minuto 60, en una contra, y después Eberechi Eze, estrelló la pelota en un palo. La respuesta del City fue el gol del noruego.

No llegó Rodri a un centro de Doku, pero el balón cayó en los pies de Erlin Haaland, que ganó la espalda a Gabriel y sacó un tiro con la izquierda fuera del alcance de David Raya. El Arsenal ya iba contra el reloj. A pesar de ello tuvo una gran ocasión de gol con un cabezazo de Gabriel desviado por O'Reilly que dio en un palo.

¡HAALAND QUIERE BAJAR AL ARSENAL! ¡APARECIÓ EL ANDROIDE PARA EL 2-1 DEL CITY!



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La tensión estalló en el tramo final, sobre todo entre Gabriel y Haaland, y se solventó con una amarilla para cada uno. Havertz, en los descuentos, tuvo el empate con un cabezazo que se fue alto. El partido clave por la Premier, catalogado como una "final" en la previa, fue para el City, que acecha un título que se complica para un Arsenal al que se le ha hecho largo el tramo final del campeonato.

Manchester City 2-1 Arsenal

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi, Nico O'Reilly; Rodri (Nico, m.89); Antoine Semenyo (Nathan Ake, m.96), Rayan Cherki (Phil Foden, m.84), Bernardo Silva, Jeremy Doku (Savinho, m.88); y Erling Haaland.

DT. Pep Guardiola

Arsenal: David Raya; Cristian Mosquera (Ben White, m.74), William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapie; Martin Zubimendi (Viktor Gyokeres, m.84), Declan Rice; Noni Madueke (Gabriel Martinelli, m.46), Marin Odegaard, Eberechi Eze (Leandro Trossard, m.74); y Kai Havertz.

DT. Mikel Arteta

Goles: 1-0, m.16: Rayan Cherki; 1-1, m.18: Kai Havertz; 2-1, m.65: Erling Haaland.

Árbitro: Anthony Taylor. Mostró tarjeta amarilla a Cristian Mosquera y Gabriel, del Arsenal, y a Marc Guehi, Erling Haaland y Pep Guardiola, del Manchester City.

Agencia EFE