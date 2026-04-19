River Plate vs. Boca en vivo: con Merentiel de titular y Viña en el banco se juega el superclásico argentino

River Plate y Boca Juniors se enfrentan en el Estadio Monumental por una nueva edición del superclásico del fútbol argentino, un duelo que trasciende posiciones en la tabla y que siempre concentra la atención de todo el continente.

El millonario con la reciente llegada de Eduardo Coudet buscará quedarse con los tres puntos ante más de 80.000 espectadores rojos y blancos que coparon el Monumental.

El xeneize con el uruguayo Merentiel desde el arranque con la ilusión de enmudecer el recinto del barrio Nuñez y así confirmar el buen presente que atraviesa en el ámbito local e internacional.

River Plate - Boca Juniors

Día: domingo 19 de abril.

Hora: 17:00.

Estadio: Monumental.

Televisa: ESPN y Disney+.

Árbitro: Darío Herrera.

Asistentes: Juan Pablo Belatti y Pablo González.

Cuarto árbitro: Juan Pafundi.

VAR: Héctor Paletta.

River Plate: Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Acuña; Moreno, Páez, Meza, Galván; Driussi, Colidio. DT: Eduardo Coudet.

Boca Juniors: Brey; Weigandt, Di Lollo, Costa, Blanco; Ascacibar, Paredes, Delgado, Aranda; Merentiel, Bareiro. DT: Claudio Ubeda.