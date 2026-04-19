River Plate vs. Boca en vivo: con Merentiel de titular y Viña en el banco se juega el superclásico argentino
Con presencia uruguaya, Miguel Merentiel como titular en el xeneize y Matías Viña en el banco millonario se enfrentan una vez más los dos equipos más populares de Argentina.
River Plate y Boca Juniors se enfrentan en el Estadio Monumental por una nueva edición del superclásico del fútbol argentino, un duelo que trasciende posiciones en la tabla y que siempre concentra la atención de todo el continente.
El millonario con la reciente llegada de Eduardo Coudet buscará quedarse con los tres puntos ante más de 80.000 espectadores rojos y blancos que coparon el Monumental.
El xeneize con el uruguayo Merentiel desde el arranque con la ilusión de enmudecer el recinto del barrio Nuñez y así confirmar el buen presente que atraviesa en el ámbito local e internacional.
River Plate - Boca Juniors
Día: domingo 19 de abril.
Hora: 17:00.
Estadio: Monumental.
Televisa: ESPN y Disney+.
Árbitro: Darío Herrera.
Asistentes: Juan Pablo Belatti y Pablo González.
Cuarto árbitro: Juan Pafundi.
VAR: Héctor Paletta.
River Plate: Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Acuña; Moreno, Páez, Meza, Galván; Driussi, Colidio. DT: Eduardo Coudet.
Boca Juniors: Brey; Weigandt, Di Lollo, Costa, Blanco; Ascacibar, Paredes, Delgado, Aranda; Merentiel, Bareiro. DT: Claudio Ubeda.
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